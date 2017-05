Cavenaghi: "Nunca me imaginé que iba a lograr tantas cosas como futbolista"

El Cavegol junto a presidente del Millonario, Rodolfo DÓnofrio. Foto: Vavel.

El 1 de julio se jugará, en el estadio Monumental, un cotejo que va a quedar en la historia de River Plate, a pesar de que no es oficial. Se trata del partido despedida que tendrá Fernando Cavenaghi, uno de los ídolos más grandes de la historia del club, que es recordado por sus 112 goles y por haber vuelto al Millonario en 2011, luego de que este descendiera al Nacional B (segunda categoría del fútbol argentino).

Hoy al mediodía, con River VAVEL presente, el Cavegol brindó una conferencia de prensa, en el Monumental, junto al presidente de la Banda, Rodolfo D'Onofrio, y en ella contó varias cosas, una de ellas que no se imaginaba llegar a tener este reconocimiento de un partido despedida: "Cuando llegué al club tenía 12 años. Yo de por sí cumplía un sueño jugando en River. Ni siquiera me imaginé que iba a llegar a jugar en Primera. Pero gracias a Dios todo se dió muy rápido y a los 16 debuté en la máxima categoría con el Tolo Gallego de entrenador. Sinceramente no imaginaba que iba a lograr tantas cosas en mi carrera", confesó.

"Es un privilegio poder despedirme de esta manera. Rodolfo (D'Onofrio) y Enzo (Francescoli) me dijeron que los hinchas querían despedirme y ahí empezó tomar forma esto. Todavía no puedo creer que estoy retirado y lo que me propongo de ahora en adelante es disfrutar las cosas de la vida que por ahí no podes saborear tanto cuando sos futbolista profesional. En este último partido va a estar lleno de amigos y ex-compañeros y va a ser muy disfrutable porque va a ser una fiesta muy Riverplatense. Con este reconocimiento se redondea un gran sueño.", expresó Cavenaghi.

También contó que la mayoría de los invitados al partido van a poder asistir, aunque no todos, ya que sus calendarios de competencia los pueden complicar. Además dió un horario estimado para el evento: "La idea es que se juegue a las 17 hs, porque un tema de seguridad para la gente que viaja mucho".

"Van a estar amigos y compañeros, va a ser una fiesta bien riverplatense"

Más tarde, el Torito dejó en claro que no se arrepintió de la decisión que tomó al retirarse del fútbol profesional: "Estoy muy convencido de la decisión que tomé, porque lo hice en el momento adecuado, además de que las lesiones me llevaron a eso. Agradezco el cariño que me tiene la gente, pero hasta aca llegué", argumentó.

Luego, reconoció el sentido de pertenencia que siente por River: "Soy hincha del club y pasé toda una vida dentro de la institución en donde me forme no solo como jugador sino también como persona. Me tocó vivir momentos buenos y malos, es algo incomparable a los demás equipos en donde me tocó estar porque tengo un sentido de pertenencia que no tengo en otro lado, más allá del cariño que le tengo a clubes como el Spartak de Moscú o Bordeaux", confesó.

Posteriormente, el ex-delantero dijo que sus dos mejores momentos en su carrera fueron haber ganado la Libertadores en 2015 y el ascenso a la primera divisón con el Millonario en 2012, ya que consideró que este último fue un desahogo muy grande después de tanto sufrimiento deportivo.

Por otra parte habló sobre su futuro post-retiro: "Mi vida siempre va a estar ligada a River, porque amo venir acá y disfrutar. Si no trabajo en el club vendría igual. No me veo como entrenador, porque me veo muy contemporáneo a los chicos que juegan ahora. Lo que hago con la marca de ropa que tengo (FC9) me gusta y me ilusiona, pero hay que estar preparado. También tengo una propuesta para trabajar en la tele con el fútbol y creo que es una buena posibilidad también", aseguró.

"Mi vida siempre va a estar ligada a River"

Por último se refirió a las emociones que le pueden generar el partido despedida: "Si tengo que llorar voy a llorar, si tengo que nublarme también lo haré. De todos modos no me quiero adelantar a todas esas emociones, de un partido que va a ser muy fuerte desde lo emotivo", cerró el ex-capitán de River.

Los elogios de D'Onofrio hacia Cavenaghi:

El presidente de River, también estuvo en la conferencia de prensa en el Monumental y en eso hizo un gran reconocimiento que lo lleno de orgullo al ex-jugador: "No me cabe la menor duda que Fernando Cavenaghi es el último gran ídolo que tuvo River", alagó.

Además, el mandamás de la institución Riverplatense le agradeció al Cavegol el hecho de haber vuelto al club en el peor momento de la historia: "En el momento más duro de nuestra historia, Cavenaghi y el Chori Domínguez volvieron al club. Eso va a quedar en la historia grande de River y el hincha no se lo va a olvidar jamás por lo que estará siempre agradecido a ese gesto", cerró.