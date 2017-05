El podio millonario de un River goleador

Lucas Alario, Sebastián Driussi y Leonardo Ponzio. Los destacados de la goleada ante Temperley. FOTO: Nicolás Kralj.

Goleó, ganó y gustó. Los dirigidos de Marcelo Gallardo derrotaron por 4 a 1 a Temperley en el Estadio Monumental. El Gasolero venía de vencer a San Lorenzo y de golear a Racing, sin embargo, no pudo con el Millonario. En el funcionamiento del equipo sobresalieron los goles de Lucas Alario y Sebastián Driussi. El otro destacado fue el capitán Leonardo Ponzio, quien volvió a ser la conexión defensa – ataque.

Alario sigue siendo el goleador implacable que llegó a River Plate para jugar las semifinales de Copa Libertadores 2015. El 9 del Millonario convirtió los dos goles que le dieron la ventaja al conjunto local. El primero definiendo por arriba del arquero, luego de una exquisita doble pared con Rodrigo Mora. El segundo de penal, capitalizando una mano en el área de Gastón Aguirre, tras un remate de Gonzalo Martínez. El Flaco ya es figura del plantel Millonario y fue citado varias veces a la Selección Argentina. Además, muchos equipos de Europa quieren contar con sus goles, será difícil retenerlo en el próximo mercado de pases.

Sebastián Driussi sigue afirmando con goles que está en el mejor momento de su carrera profesional. Cuando comenzó en la Primera División lo hizo como volante y no podía demostrar su mejor faceta, la de goleador. Hoy, siendo delantero, es el jugador con más goles en River Plate de la temporada y goleador del campeonato con 14 tantos. Driussi se convirtió en un buscador incansable de la red contraria y vaya si la encuentra. Otro más que será difícil retener en junio, pues su nombre suena fuerte en Europa. Dilema para River que podría perder a sus goleadores a la mitad de la Copa Libertadores.

Leonardo Ponzio volvió a destacarse como no lo hacía hace mucho tiempo. Esto no significa que no fue importante el último tiempo, sino que, con Nacho Fernández en su nueva posición, el capitán podía encargarse de arrancar la jugada sin pasar demasiado al ataque. Con la lesión de Nacho, Leo volvió a ser esencial en pasar el medio con pelota dominada y elegir la mejor opción de ataque para River Plate. Gran partido del mediocampista que, a su edad, y que el mismo confesó que se retirará si no se siente en pleno estado físico, está más vigente que nunca.