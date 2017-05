Alario: "Le seguimos descontando puntos"

River goleó 4-1 a Temperley en el Monumental y llega entonado al Superclásico.



Lucas Alario, autor de dos goles, no se quiso adelantar al partido con el eterno rival ya que, entre semana el Millonario se enfrenta ante el Emelec por la Copa Libertadores: "Es lo que nos tocó, no sé si es bueno o malo. No podemos pensar en otro partido más que el de Copa".



Pero es difícil no entrar en el clima del clásico más apasionante de la Argentina y opinó: "Somos River, tenemos que salir a ganar y marcar diferencias en todas las canchas".



El Pipa calmó la ansiedad y aclaró: "Tenemos jugadores, plantel y equipo. Así que vamos partido a partido, creo que ese pensamiento nos trajo a ganar esta cantidad de puntos. Seguimos con esa mentalidad".



El delantero de 24 años se refirió al empate de Boca 0-0 ante Estudiantes: "No es lo mismo que si hubiese ganado porque le seguimos descontando puntos y eso es bueno. Venimos de abajo, peleándola. Nuestro trabajo hoy era ganar sin importar otros resultados. Hay varios equipos en el lote de arriba, se va a definir en las últimas fechas".



En cuanto a los goles que marcó en el 4-1 ante el Gasolero, Alario no pudo evitar su alegría: "Siempre que sea beneficioso para el equipo, para que el equipo gane, bienvenido sea. Me voy más contento porque pude convertir, pero porque el equipo ganó".



Por último, el goleador, que lleva 11 goles en el torneo, se refirió a su salida en el complemento: "En el primer tiempo se me había cargado un poco el aductor. Quise seguir y no tuve complicaciones. Fue por precaución", aclaró.



El jueves recibe al Emelec de Ecuador por la Copa Libertadores. Mientras que, por el torneo local visita a Boca el domingo.

Los goles del partido: