Buena chance para los relevos

La ansiedad, en la semana previa a un Superclásico, está a la orden del día. Mucho más si se trata de un Boca-River en La Bombonera, con el plus motivacional de enfrentar al rival de toda la vida en su propia casa. Y ni hablar de que, ganando allí, el Millonario se pondría a tiro del puntero en la recta final del certamen. Sin embargo, antes hay un partido, no menos importante, porque La Banda recibirá a Emelec por la cuarta fecha del Grupo 3 de la Copa Conmebol Libertadores, y en caso de ganar o incluso empatar, River clasificará a los octavos de final, teniendo aún dos partidos más en su zona. Situación más que favorable.

Lo que libera de presión a River en su aventura copera, luego de un arranque perfecto ganando sus primeros tres partidos (dos de visitante) y un liderazgo absoluto, es que sumando un punto de de los nueve que quedan en juego lo meterá en la próxima fase de la Libertadores. Y a diferencia de las ediciones anteriores de la Copa, no importa terminar 1° ó 2° en la zona, porque en los octavos de final, al estilo Champions, habrá un sorteo para definir los cruces, así que poco importa terminar con puntaje ideal o "entrar por a ventana", aunque el Millo, por historia y lo que representa como institución, buscará terminar lo más arriba posible.

Por primera vez en el año, Gallardo hará rotación, para ver en acción al resto de sus soldados.

Luego de la goleada 4-1 a Temperley, que pone a River en la pelea por el campeonato local, Marcelo Gallardo aseguró que meterá mano en el equipo para recibir a los ecuatorianos, resguardando la munición gruesa para el Superclásico. Es así que los jugadores que no suelen tener minutos, eclipsados por un once titular que sale de memoria, tendrán oportunidad para demostrarle al DT (y a la gente) que pueden ganarse un lugar.

Por decantación, se puede suponer que tanto Lucas Alario como Sebastián Driussi se tomen un respiro y que en el ataque jueguen Rodrigo Mora (el suplente con más rodaje de todos) o Carlos Auzqui (otro que suele ingresar en los segundos tiempos) junto a Marcelo Larrondo, que anoche jugó su 1° partido en 2017 (tuvo una chance clara que no supo aprovechar) y quien busca reivindicarse, ya que desde que llegó a River, tuvo más tiempo en el quirófano que en el verde césped. Asimismo, Iván Alonso puede tener su oportunidad.

En el mediocampo, también hay para elegir. Si el Muñeco decide preservar al capitán Ponzio y a su ladero y generador de juego Rojas, esperan con ansias tener su chance como doble cinco Joaquín Arzura, que prácticamente está colgado, y Nicolás Domingo, quien fue titular ante Tigre por el torneo local, aunque no logra hacer pie. Asimismo, en esa posición, espera Iván Rossi. Por las bandas, en la derecha, puede jugar Camilo Mayada, autor de un golazo para cerrar la goleada ante el Gasolero y que, de a poco, está recobrando protagonismo. Y en la izquierda, un juvenil que el año pasado pintaba para titular y que se fue pinchando, Tomás Andrade, quien aún no puede mostrar del todo sus habilidades (ante Belgrano, erró un gol insólito que lo bajoneó).

Lollo no dejó una buena imagen ante Unión.

Quiere revancha.

En la defensa, en los laterales, no hay demasiadas opciones. En la izquierda, en lugar de Casco pueden aparecer Luis Olivera, quien acumuló partidos oficiales en su currículum a fines de 2016, o darle una chance a Facundo Medina, un 3 de la cantera que promete. Del lado derecho del lateral no hay sustituto para Moreira, a menos que sea Mayada volcado de 4. Mientras que en la zaga central, sí hay para elegir: si no están Maidana/Martínez Quarta, es probable que juegue una dupla "de lujo", con Luciano Lollo (que sólo estuvo ante Unión) y Arturo Mina (titular el año pasado y en la pretemporada, luego borrado). ¿Y el arquero? Es poco probable que Augusto Batalla ceda su lugar pero en caso que lo haga, espera con mucha expectativa Maximiliano Velazco, otro guardameta del semillero, que aún no pudo debutar oficialmente en River (recordemos que Enrique Bologna está lesionado). La pregunta es, Gallardo, ¿se la jugará con un equipo enteramente alternativo ó meterá un mix, arriesgando titulares, para asegurar la clasificación copera?

