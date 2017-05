Gallardo: "No era un partido fácil para los que no venían jugando"

El Muñeco Gallardo valoró que la Banda se haya clasificado a los Octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Prensa River.

River Plate logró su objetivo secundario en la noche de hoy, que era el de asegurar la clasificación a los Octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Eso fue gracias al empate que consiguió ante Emelec de Ecuador, por 1-1, en el estadio Monumental. En este partido, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, colocó un equipo con mayoría de suplentes, porque el próximo domingo tendrá un duelo trascendental ante Boca Juniors, por el campeonato argentino.

En referencia al cotejo ante el conjunto ecuatoriano, el Muñeco analizó lo que fue la actuación de sus dirigídos: "En este partido había una cierta carga y no era fácil para los futbolistas que no venían jugando. Si bien no tuvimos el mejor rendimiento, para los que estuvieron, hoy fue muy importante el hecho de sumar minutos. Me quedo con la satisfacción de haber puesto jugadores que no tenían continuidad y que hoy hayan tenido su oportunidad de mostrarse", manifestó.

Posteriormente, Gallardo se mostró conforme porque el Millonario accedió a los Octavos de final del certamen más importante a nivel de clubes de Sudamérica, a falta de dos fechas para el cierre de la fase de grupos: "Le doy mucha importancia a la clasificación que logramos hoy. Sumamos un punto que es valioso y lo logramos gestionando los esfuerzos", aseguró. Con respecto al próximo partido que tendrá que afrontar por la Libertadores ante Melgar en Perú dijo: "Hay chances de que para el próximo encuentro, por el cuál tenemos que viajar a Perú, también haya algunas modificaciones".

Luego, palpitó lo que va a ser el partido del domingo ante Boca en La Bombonera, por el torneo local: "Para mí un clásico es el partido más esperado siempre y hay muchas cosas que hacen que tenga demasiados condimentos. Uno de ellos es que ambos equipos están en la lucha por el campeonato, por lo que el domingo tenemos que asumir la responsabilidad de salir a ganar, porque también es lo único que nos sirve si tenemos aspiraciones de luchar hasta el final. Va a ser un partido bastante intenso ya que tanto a nosotros como a Boca nos gusta dominar la pelota", analizó.

Por último, el Muñeco dijo que su equipo intentará llegar de la mejor manera posible para el Superclásico y se refirió a la posible vuelta a la formación titular del volante, Ignacio Fernández, quién se recupera de un desgarro muscular: "Mañana vamos a exigir a Nacho para ver si podemos contar con su presencia para el domingo", cerró.