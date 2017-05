Podio compartido

Google Plus

Rodrigo Mora, Marcos Mondaini y Joaquín Arzura, los destacados en el empate entre River Plate y Emelec por la cuarta fecha del Grupo 3 de Copa Libertadores. FOTO: Nicolás Kralj.

El conjunto de Marcelo Gallardo ya está en octavos de final. River igualó por uno ante Emelec y puso su firma en la próxima fase de la Copa. En un encuentro con posibilidades para ambos, se destacaron las actuaciones de Rodrigo Mora y Joaquín Arzura por el local, y de Marcos Mondaini por el lado del visitante.

Rodrigo Mora fue el mejor jugador de la cancha y del encuentro. El uruguayo fue el capitán de este once alternativo y, como tal, se bancó la parada y se puso el equipo al hombro. El delantero fue el dueño del inicio de todas las jugadas en ataque y mostró, como ya es costumbre, todas sus ganas, su picardía y su potencia para pelear por un puesto en el once titular otra vez. Al momento de ejecutar el penal se hizo cargo sin dudarlo un segundo y puso el empate para el Millonario que le dio la clasificación a la próxima ronda.

El argentino surgido en Boca Juniors, Marcos Mondaini, fue el artífice del buen juego ofensivo de Emelec. El enganche se encargó de la distribución de juego en lo que fue la zona de ataque entre los tres cuartos de cancha y el arco de Augusto Batalla. El jugador argentino se encuentra en Ecuador, más precisamente en Emelec, desde el año 2012 y es considerado un ídolo de la institución.

Joaquín Arzura tuvo la oportunidad de formar parte del once desde el arranque y no la desaprovecho. El ex Tigre comenzó jugando como una especie de ocho interno y luego, tras la salida de Nico Domingo, de cinco puro. Arzura tuvo un gran partido participando tanto en la marca como en el primer pase de River de cara al arco contrario. Gran partido del mediocampista que hasta hoy, estaba muy atrás de Nico Domingo demostró que el tiempo que estuvo en Reserva sirvió, y que puede ser el primer reemplazo de Leonardo Ponzio.