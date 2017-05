Alario: "Sería muy lindo hacer un gol a Boca, pero sobre todo quiero ganar"

FOTO: Telám.

¿Anotó en un Superclasico?, si. Ya con eso cualquier jugador cumpliría uno de sus sueños como futbolista. Pero el tanto de Lucas Alario ante Boca, en diciembre pasado, no sólo no sirvieron para ganar y esa es su cuenta pendiente: "Ojalá tenga revancha, porque la verdad es que me había quedado muy enojado, ja. Porque no tuve una sola: tuve dos situaciones claras" dijo el ex Colón de Santa Fe, ya con los ánimos más calmados.

Pero, así como marcó con la camiseta de River al eterno rival, pudo haberse ido a jugar al club de La Boca pero manifiesta su contento en el club del Río de La Plata: "No sé qué hubiese pasado si jugaba ahí, pero lo que puedo decir es que desde que llegué acá estoy muy agradecido, a River por confiar en mí, al cuerpo técnico, los dirigentes y la gente: muy agradecido".

"Sería muy lindo hacer un gol, pero sobre todo quiero ganar. Ya jugué ahí en el 0-0 que le anularon un gol a Iván Alonso por offside, fue un partido muy trabado y disputado, con pocas situaciones".

Paso a Paso como decía Mostaza Merlo, así se plantean sus metas en La Banda: "Nuestro objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos y al final del torneo veremos para qué estamos. Obviamente que el partido del domingo va a ser muy importante porque podemos descontarle puntos al puntero y tenemos que aprovecharlo, pero nosotros nos enfocamos partido a partido".

Consultado por el buen momento de su compañero, Sebastián Driussi, admitió que son "no importa quién haga los goles: siempre jugamos para que le vaya bien al equipo" además comentó como se aconsejan antes del partido: "Por ejemplo le digo 'mirá, si yo pico para este lado vos andá al otro', o 'si yo voy al primer palo, vos quedate en el segundo'.

Mas declaraciones en Olé:

- Su vida desde que llegó a River: "Obvio que cambia por jugar en un club tan grande. Te cambia por la exposición y porque tenés más facilidades para algunas cosas, pero yo sigo siendo igual que antes".

- La oferta del fútbol Chino y su decisión de quedarse en el club: "Más que nada fue mucha tensión, pero ya pasó. Tomé la decisión y volvería a tomar la misma, no me arrepiento porque estoy a gusto en River, disfruto todos los días"

- Sobre Bauza: "Le estoy muy agradecido, él me llevó a la Selección y me hizo cumplir el sueño que tenemos todos. Después fue rara la forma en la que le tocó irse, pero no puedo decir nada más que eso"

- Sobre Leguizamón: "Es bueno. Yo a Colón lo veo siempre y él está demostrando partido a partido y me pone muy contento".