Gallardo: "Vamos a intentar pelear el campeonato"

En su partido Nº 150 como entrenador logró su primer triunfo en La Bombonera. (Foto: Ole)

River le ganó 3-1 a Boca en un Superclásico apasionante. Con este triunfo el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se prende en el lote de los equipos que luchan arriba en la tabla de posiciones.

Marcelo Gallardo logró su primera victoria en La Bombonera en el rol de entrenador en Torneos Locales por lo cual no pudo disimular su alegría: "Siempre hay una primera vez para ganar acá. No me saqué un estigma de encima. Eso es para las estadísticas, los números y los juegos que se genera. Cada vez que vengo acá tengo el estímulo y el deseo de ganar. Hoy los jugadores merecían este partido".

El entrenador de River, que llegó a su partido número 150 como director técnico de La Banda, analizó el juego de su equipo: "Era fundamental para nosotros venir y pisar fuerte en esta cancha cuando más lo necesitábamos. Sabíamos que en este partido a nosotros lo único que nos importaba era la victoria. Desde el inicio tomamos el rol. Asumimos esa responsabilidad, hubo una gran diferencia futbolística en el primer tiempo. En el segundo seguimos igual durante 15 ó 20 minutos".

"Hubo una gran diferencia futbolística en el PT"

Además, el Muñeco elogió la gran labor de sus dirigidos: "No era fácil jugarlo con la personalidad que jugamos". En especial, destacó al arquero Augusto Batalla: "Esas dos tapadas del final definitivamente nos dieron el triunfo".

River dominó en el primer tiempo y se fue al descanso con el marcador a favor, 2-1 arriba, de hecho pudo ser más grande la diferencia. En el complemento Boca creció: "Ellos por lógica tenían que salir un poquito y buscar el empate, pero hicimos un partido bárbaro".

El Millonario con esta victoria quedó a cuatro unidades del líder, pero tiene un partido pendiente ante Atlético Tucumán y de ganar podría quedar a un punto de Boca: "Estamos ahí. Vamos a pelear y vamos a intentar pelear el campeonato. Debíamos ganar y lo ganamos. River ganó porque jugó mejor".

Por último, el Muñeco aclaró, que si bien están ahí arriba en la lucha por el torneo local, la meta que busca su equipo es otra: "Seguimos pensando en la Copa que para nosotros es el principal objetivo. El mensaje de pelear el campeonato no va a cambiar, pero para ponernos en posición de clasificar a la Copa que viene".