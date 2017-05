Maidana: ''Hay que seguir por este camino''

Google Plus

Maidana, un estandarte del equipo de Gallardo (Foto: Getty)

Fue una de las piezas claves para que River pueda obtener una victoria fundamental en una nueva edición del Superclásico. Jonatan Maidana impuso toda su experiencia y jerarquía para el triunfo por 3-1 en La Bombonera, con el que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo quedó a cuatro puntos de Boca, líder del campeonato, con un partido pendiente frente a Atlético Tucumán

El defensor dialogó con la prensa una vez finalizado el encuentro y destacó la importancia de la victoria de cara a lo que viene: "Todavía nos queda un partido pendiente, no termina acá. Falta mucho y no nos podemos relajar. Vinimos con la intención de conseguir los tres puntos. Este resultado nos pone de nuevo en la pelea. Hay que seguir por este camino. Lo ganamos porque estábamos metidos y concentrados. Me voy contento con el equipo en líneas generales".

Por otra parte, tuvo tiempo para realizar un breve análisis de como se fue dando el encuentro: ''Jugamos un buen primer tiempo. Fue bueno, hubo mucha triangulación. Se dio un primer tiempo redondo, pero lamentablemente ellos descontaron en la última del primer tiempo. En el segundo nos atacaron un poco más, pero en líneas generales muy bien".

Luego, habló sobre lo que significó para el equipo el descuento de Fernando Gago en la última jugada del primer tiempo: "Tratamos de reponernos rápido. Fue un golpe duro porque estábamos jugando bien y les dimos un poquito de vida. Pero son cosas que pasan. Todavía falta mucho".

Para cerrar, tuvo palabras de elogio con Lucas Martínez Quarta, con quien comparte actualmente la dupla de defensores centrales: "Es mi compañero de zaga y confío plenamente en él así también como en todo el equipo. Se ganó un puesto importante y lo está cumpliendo muy bien. Es un pilar del equipo".