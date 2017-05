Entrevista. Moreira: "Esperábamos ganarle a Boca de esta manera"

Google Plus

Clavito Moreira en el River Camp. Foto: Vavel.

Luego de lo que fue el triunfo de River Plate ante Boca Juniors, el plantel se entrenó en el predio River Camp, ubicado en la localidad de Ezeiza. Una vez terminada la práctica hubo atención a la prensa y Vavel tuvo la posibilidad de hacer un mano a mano al paraguayo, Jorge Moreira, quién es titular en la formación que dispone el director técnico, Marcelo Gallardo. Con respecto al partido de ayer ante el Xeneize, el futbolista expresó lo siguiente: "La verdad que nosotros esperabamos ganarle a Boca de esta manera, porque trabajamos muy bien en la semana. Sabíamos que este partido era crucial, porque Boca es el puntero mientras nosotros venimos remándola desde atrás y teníamos que ganar para acortar la distancia hacia ellos y por suerte lo hicimos bien".

Posteriormente dejó en claro cuáles fueron las claves del Millonario para ganar en La Bombonera: "El equipo se portó de buena manera en el campo de juego, supimos aprovechar las situaciones de gol que tuvimos y los espacios que dejó Boca en defensa. Por suerte llegaron los goles en el primer tiempo. Si bien ellos descontaron al final de esa etapa, en el segundo tiempo salimos con la mentalidad de dejar todo en ese partido para llevarnos los tres puntos y así fue", aseguró Clavito.

Luego, el ex-futbolista de Libertad de Paraguay resaltó la tarea de sus compañeros, Sebastián Driussi y Lucas Alario, quiénes conforman una dupla delantera letal, ya que además de hacerle un gol cada uno a Boca, en el día de ayer, también suman 27 goles en lo que va del Campeonato argentino 2016/2017: "Los dos son fundamentales, porque vienen marcando goles importantes. Nosotros los venimos ayudando a ellos, porque sabemos que en cada jugada que ellos participan puede terminar en gol y por suerte ellos están bastante bien. En el caso de Sebastián, es el goleador del torneo (con 15 tantos) y Lucas aporta bastante al equipo. Tanto ellos como el resto estamos por buen camino", manifestó. También dijo que antes del partido, sus compañeros le pidieron a Driussi que si hacía un gol ante el Xeneize lo festeje sacándose la camiseta y mostrándoles el león que se tatuó a los hinchas de Boca, como lo hizo la anterior vez cuando convirtió en la goleada 4-1 ante Temperley en el estadio Monumental.

Además, Jorge Moreira se mostró muy conforme con poder consagrarse campeón del torneo local, más si se tiene en cuenta que las últimas cuatro veces que River le ganó a Boca en La Bombonera, posteriormente se consagró campeón de ese mismo certamen nacional: "Creemos que se puede repetir. No es fácil ganar en la cancha de Boca, con su gente y con todo lo que implica jugar ahí. Nosotros vamos partido a partido y si ganamos el pendiente ante Atlético Tucumán, nos ponemos a uno del puntero, por lo que no me caben dudas que este equipo va a pelear el campeonato hasta el final", afirmó.

Por otra parte reflexionó sobre el hecho de que el Millonario haya mejorado, notablemente, su rendimiento en el año 2017, con respecto al 2016: "En el semestre anterior no teníamos la regularidad que encontramos en este año. No ganábamos partidos claves, y nos empataban partidos que teníamos que ganar sin problemas. En este semestre nos mentalizamos en que cada cotejo tenemos que salir a jugar de igual a igual en el campo que sea y por suerte vamos ganando también", explicó.

Luego, se explayó sobre los dos próximos partidos que tendrá River , como lo son el del jueves ante Melgar de Perú por la Copa Conmebol Libertadores, y el del lunes, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por el torneo doméstico: "En este mes jugamos cada cuatro días, por lo que nos mentalizamos partido tras partido. Ahora el jueves enfrentamos al Melgar, sabiendo que estamos clasificados a octavos, pero tenemos que ganar ese partido para asegurar el primer puesto en el grupo. Y el lunes tenemos que pensar en el cotejo del torneo local ante Gimnasia, que a pesar de que no vienen bien, son peligrosos de local, por lo que debemos estar concentrados para poder ganar un partido fundamental para lo que viene", opinó.



Por último, se lamentó por la esguince de rodilla que sufrió su compañero, Milton Casco, quién cumple la función de lateral izquierdo, en la escuadra titular del Muñeco Gallardo, pero confía en que sus compañeros lo pueden reemplazar de buena forma como lo hizo ayer Camilo Mayada, y hasta aseguró que no tendría problemas de reemplazar a Casco por izquierda. También contó como se siente con la forma de juego que tiene este River: "El esquema de juego que propone Marcelo es de mucha intensidad. Los dos laterales deben ir mucho al ataque, por lo que debemos estar al 100% físicamente para cumplir ese trabajo. Los laterales tenemos mucho recorrido por la banda así que Marcelo siempre nos pide atacar, para ser un apoyo constante a los delanteros y ayudar a los mediocampistas. Uno va más seguro y con confianza al ataque sabiendo que en defensa tenemos el respaldo de los dos zagueros y de Leonardo Ponzio", cerró.

El gol de Jorge Moreira a Emelec de Ecuador, por la Libertadores: