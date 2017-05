Gimnasia vs River Plate EN VIVO hoy por Torneo de la Independencia (0-0)

Ambos conjuntos también deben afrontar Copa Argentina, torneo del cual River defiende la corona. En los 32avos de final, el Millonario se medirá ante Atlas (Primera D), mientras que Gimnasia LP (semifinalista de la edición pasada) hará lo propio ante Defensores de Villa Ramallo (Federal A).

El debut de Marcelo Gallardo como DT de River por torneo de Primera División fue ante Gimnasia en el estadio Único de La Plata, en la 1° fecha del Transición 2014: fue empate 1-1, ganaba River con gol de Teo Gutiérrez, empató sobre la hora Pablo Vegetti para el local.

Gimnasia sólo tiene a un ex River: el defensor Maximiliano Coronel, que sólo jugó 17 partidos en La Banda entre 2009 y 2011. Le marcó un tanto al Millo en 2015.

River cuenta con tres futbolistas con pasado en GELP: el arquero Enrique Bologna, en el Transición ´16 (15 PJ), el lateral Milton Casco, entre 2009 y 2012 (74 PJ) y el volante creativo Nacho Fernández, quien tuvo dos etapas en Gimnasia, primero en 2010 y luego de 2012 a 2015 (totalizando 116 PJ, con 16 goles).

El Lobo no le gana al Millo desde la fecha 1 del Torneo IniciaL 2013, en La Plata, en la vuelta del tripero a la máxima categoría, tras dos años en la B Nacional. Fue por 1-0, con gol de penal de Lucas Licht.

En el estadio Juan Ramón Zerillo, en el Bosque, el antecedente más inmediato se remonta a Campeonato 2015, fecha 7. Otro triunfo riverplatense, por 3-2: primero, ganaba 2-0 con las firmas de Fernando Cavenaghi y Augusto Solari; llegó a empardar el Tripero por medio de Maxi Coronel (ex River) e Ignancio Fernández, de tiro libre (hoy Nacho es figura en River). El gol de la victoria lo anotó Rodrigo Mora.

La última vez que se enfrentaron por torneos de Primera fue por la fecha 15 del Torneo Transición 2016, el día que se despidieron Marcelo Barovero y Leonel Vangioni de River. En el Monumental, el Millo se impuso por 1-0, con gol de Iván Alonso, de cabeza. Lo curioso es que el arquero del Lobo era Enrique Bologna, hoy en River, recuperándose de una lesión.

El pasado encuentro entre los dos se dio en la Copa Argentina 2016, por la semifinal, en San Juan: ganó River por 2-0, con goles de Sebastián Driussi y Lucas Alario.

En el largo historial entre ambos elencos, hay una enorme diferencia a favor de River, de 50 partidos. En 154 cotejos en Primera División, River se impuso en 82 ocasiones, Gimnasia en 32 y hubo 40 empates.

¡Qué racha! River quiere estirar una seguidilla que lo tiene a gusto, y es jugar en condición de visitante: lleva ocho victorias en cadena, entre torneo local y Libertadores: 2-1 a Olimpo en Bahía Blanca (torneo), 3-1 a DIM en Medellín (Copa), 3-1 a Lanús en La Fortaleza (torneo), 2-1 a Godoy Cruz en Mendoza (torneo), 2-0 a Tigre en Victoria (torneo), 2-1 a Emelec en Guayaquil (Copa), 3-1 a Boca en la Bombonera (torneo), y 3-2 a Melgar en Arequipa (Copa). ¿Llegará la novena alegría seguida en terreno ajeno?

La Banda, también, disputa la Copa Libertadores. En el Grupo 3, viene de vencer 3-2 a Melgar, en Perú. Ganó los tres partidos que jugó de visitante y, a falta de un encuentro, se aseguró el primer lugar, con 13 puntos. Si derrota a DIM el próximo jueves, en el Monumental, River terminará como el equipo con mejor puntaje de la fase de grupos y definirá de local en la fase eliminatoria. Recordemos que su rival de octavos de final saldrá de un sorteo (será un conjunto que haya salido segundo en su zona).

Hay que tener en cuenta que River aún tiene pendiente el partido de la fecha 22, contra Atlético Tucumán, en Tucumán. Ambos equipos juegan la Copa, por eso se pospuso. Aún no está la fecha confirmada, pero se estima que será en la segunda semana de junio, a menos que ambas dirigencias quieran jugarlo entre semana. Si River gana hoy contra GELP y al Decano, se pondría a sólo un punto de la cima.

Tras una primera parte de torneo irregular, el Millonario pasó de mitad de tabla al tercer lugar a puro triunfo: acumula dos éxitos consecutivos (4-1 a Temperley y 3-1 a Boca) y en el año, lleva acumulados 23 puntos de los 27 en juego. El cuadro de Núñez se encuentra 3°, con 45 unidades (13 ganados, seis empatados y cuatro perdidos; anotó 41 goles y recibió 23).

River vive un presente fantástico: en la jornada pasada, se dio el gusto de vencer con categoría por 3-1 a Boca Juniors, el líder del torneo, en La Bombonera: Pity Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi festejaron los tantos millonarios en el Superclásico; Fernando Gago descontaba para el Xeneize.

El Lobo había tenido un arranque de año frenético, con cinco triunfos consecutivos, que lo metieron en la conversación. No obstante, desde la fecha 21 ante Central y la derrota 2-1 en Arroyito, se pinchó, y acumula cuatro caídas en fila 1-2 vs Central, 0-1 vs San Lorenzo, 0-.1 vs Racing y 0-1 vs Estudiantes).

Gimnasia vs River en vivo

GELP se encuentra 13°, con 34 puntos, fruto de nueve triunfos, siete empates y ocho derrotas; con 20 goles a favor y 17 en contra. La meta próxima del Lobo es meterse dentro de los 11 mejores para clasificar a la Copa Sudamericana 2018 (el último clasificado a ese certamen es, por ahora, Lanús, que suma 39 unidades).

Gimnasia, en este semestre, también disputaba la Copa Sudamericana, pero fue una estadía fugaz: en la primera llave, le tocó Ponte Preta (finalista de la edición 2013), y tras igualar 0-0 en Brasil, igualó 1-1en La Plata y quedó afuera por el gol de visitante.

El Lobo platense viene de malas: en la fecha de los clásicos, en la cancha de Quilmes, perdió por 1-0 ante Estudiantes, con gol de Israel Damonte. El Tripero no le gana al Pincha desde el 2010, y a causa de una nueva derrota clásica, Gustavo Alfaro renunció al cargo. Es por eso que asumió interinamente Pablo Martini.

¡Buenas tardes a todos los lectores de BVAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Gimnasia vs River Plate en vivo, por la 25° fecha del Torneo de la Independencia 2016/17, en el Bosque. Arrancará a las 21.30. ¡Comenzamos!