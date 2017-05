Auzqui: "Estoy tranquilo porque el grupo me da confianza"

Google Plus

Carlos Auzqui sumó su segundo gol en el Millonario. Foto: Vavel.

En el día de ayer, Carlos Auzqui volvió a marcar con la camiseta de River Plate y lo hizo nada más y nada menos que ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, el clásico rival del club en el que se inició futbolísticamente, Estudiantes.

En referencia al gol que sentenció el 3-0 a favor del equipo de Marcelo Gallardo, Auzqui habló al respecto en una rueda de prensa que se hizo este mediodía en el estadio Monumental: "Estoy tranquilo porque todo el grupo y Marcelo me dieron la confianza y sabía que iba a tener otro mano a mano y Marcelo me dijo que me tome dos segundos para definir bien y sacarme esa mala leche de encima", contó.

Posteriormente comparó al juego del Pincha con el de River: "En Estudiantes teníamos una forma de jugar una forma muy similar a la que tenemos con Marcelo, pero el Muñeco te potencia aún más y eso se refleja en mi rendimiento cuando me toca entrar y creo que lo vengo haciendo de buena manera", opinó.

Por otra parte se refirió al hecho de que la Banda esté a cuatro puntos del líder del campeonato argentino, Boca Juniors: "No creo que los de Boca estén contentos con este presente nuestro. Estamos muy bien tenemos que seguir nuestro camino y sumando puntos. Nosotros venimos remándola de atrás, porque arrancamos este semestre muy lejos de la punta (a 11 unidades), pero partido a partido nos fuimos acercando y con nuestro juego venimos sumando y haciéndolo de buena manera", manifestó.

Por otra parte confirmó que el siete que hizo en el festejo de su tanto no fue en referencia a la goleada, por 7-0, que el Pincha le propinó al Lobo en el año 2006, sino al número de camiseta que usa su compañero, Rodrigo Mora, quién sufrió una sinovitis que le impedirá jugar por el resto del semestre.

Por último, Auzqui confesó cómo se siente en el club y cómo toma ser el único delantero de área suplente, ya que Marcelo Larrondo e Iván Alonso no están en condiciones físicas de jugar: "La verdad que uno se siente bien cuando entra y se acopla bien al equipo. Pero son los mismos compañeros los que te hacen sentir bien y entró a jugar y me divierto disfrutándolo al máximo. Siempre tengo que estar motivado y ser un reemplazo para el equipo. Creo que lo he hecho bien, pero esto de que soy el único delantero suplente trato de tomarlo con tranquilidad y hacer las cosas bien", cerró.