Vamos los pibes

Los juveniles Velazco y Morán Correas fueron los destacados del once alternativo de Gallardo. FOTO: Nicolás Kralj.

El once alternativo de River Plate no pudo ante el DIM en el Monumental y cayó por 2 a 1 en lo que fue la última fecha del Grupo 3 de la fase de grupos de Copa Libertadores. Los dirigidos de Marcelo Gallardo no tuvieron un buen funcionamiento en ninguna de sus líneas, sin embargo, si hay algo para destacar es el correcto debut de los juveniles Maximiliano Velazco y Zacarías Morán Correa.

El arquerito Velazco tuvo una correcta actuación defendiendo el arco más grande del mundo. El juvenil tuvo un gran primer tiempo donde rechazó con firmeza varios centros complicados del rival y detuvo todas las pelotas dirigidas a su arco. A pesar de que haya recibido dos goles, no tuvo culpabilidad en ninguno de los dos. Una nueva apuesta de Marcelo Gallardo que se mostró como un gran proyecto a futuro.

El que también formó parte del equipo titular fue el chico Zacarías Morán Correa. El juvenil ocupó el mediocampo de la cancha demostrando grandes cualidades en lo que a la distribución de pelota respecta. Quizás no fue tan incisivo en la marca, pero dejó en claro que sabe jugar al primer toque, que entrega la pelota siempre limpia y que tiene un gran panorama de la cancha. Otro proyecto de las inferiores del club que divisa un gran futuro.