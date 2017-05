River Plate vs Rosario Central en vivo online por Torneo de la Independencia

Google Plus

Rosario Central: Diego Rodríguez, Esteban Burgos, José Leguizamón, Javier Pinola, Hernán Menosse; Washington Camacho, Gustavo Colman, Damián Musto, Federico Carrizo; Marco Ruben (C) y Teófilo Gutiérrez. DT: Paolo Montero.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio (C), Ariel Rojas Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Lo que le queda a Rosario Central: River (V), Colón (L), Banfield (V), Talleres (L) y San Martín de San Juan (V).

Lo que le queda a River: Central (L), Atlético Tucumán (V), San Lorenzo (V), Racing Club (L), Aldosivi (L) y Colón (V).

Malas noticias para River: este domingo a la mañana, se confirmó que la Selección Argentina Sub 20 quedó eliminada del Mundial que se está jugando en Corea del Sur, ya que no pudo quedar como uno de los mejores terceros. De esta manera, en el partido del miércoles ante Atético Tucumán, Jorge Moreira y Lucas Alario deberán purgar su fecha de suspensión por amarillas (estaban jugando gracias al artículo 225, por Franco Petroli, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios, que viajaron al Sub 20).

Cara a Cara: goleadores de selección, Lucas Alario vs Teo Gutiérrez, que volverán a estar frente a frente.

Foto: LPM.

Paolo Montero, DT de Central, afirmó que la presión la tendrá River porque "juegan de local y pelean por el título", pero que ellos también para mantener su línea de juego.

Foto: CARC Oficial.

¿Sabés hace cuánto que Central no le gana a River en el estadio Antonio Vespucio Liberti? Hace 20 años, más precisamente el 31 de agosto de 1997 por la fecha 2 del Apertura ´97. El Canalla triunfó 3-1, con tantos de Rubén Da Silva (por dos) y Horacio Carbonari; Marcelo Salas para el cuadro que dirigía Ramón Díaz. A Central lo comandaba Miguel Ángel Russo.

El antecedente más reciente en el Monumental se dio en el Campeonato 2015, fecha 14. Con goles de Teo Gutiérrez y Camilo Mayada, River se impuso 2-0 y le cortó el invicto que tenía el elenco de Eduardo Coudet. El dato saliente: esa noche, volvía a jugar Pablo Aimar en River, tras 15 años.

Por campeonatos de Primera División, se enfrentaron por última vez en la 4° fecha del Transición 2016, en el Grupo 1, en el Gigante de Arroyito. Fue un electrizante empate 3-3: Alario, Mora y Larrondo en contra para el Millo; Herrera y doblete del propio Larrondo para el Canalla.

¿El último partido entre ambos? Nada menos que la final de la Cipa Argentina 2016, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, un partidazo que terminó 4-3 a favor de River. Comenzaba ganando La Banda, con gol de Lucas Alario, de penal. Lo dio vuelta la Academia, por medio de Damián Musto y Marco Ruben; volvía a empatar Alario de penal, se ´ponía 3-2 el Canalla de nuevo con Ruben, volvía a empatar Alario y el encargado de darle el gol del título al Millonario fue Iván Alonso. Fue la 1° vez que River se hacía con este trofeo, que le dio el boleto a la Copa Libertadores 2017, mientras que Rosario Central masticó a bronca por haber perdido su tercera final consecutiva de Copa Argentina.

En River, el único jugado con pasado en Central es Marcelo Larrondo. El delantero jugó en el Canalla entre 2015 y 2016, con 21 PJ y 11 goles anotados (dos de ellos, a River). Actualmente está lesionado, sin poder demostrar en La Banda lo que sí hizo en Rosario.

Foto: Web.

Hay otros cuatro ex River en el plantel canalla: el lateral por derecha Paulo Ferrari (2005-2011, con 223 PJ , 15 goles y campeón del Clausura 2008), el lateral por izquierda Cristian Villagra (2007-2010, con 108 PJ, 3 goles y campeón también del Clausura 2008), el delantero Fabián Bordagaray (sólo jugó en River en 2011, 9 PJ y un gol) y por último, el delantero y capitán de Rosario central, Marco Ruben (de 2006 a 2008, con 36 PJ y 7 goles).

Una de las figuras de Rosario Central es Teo Gutiérrez, con una gran historia con River: 70 partidos jugados, 28 goles y cinco títulos ganados (Final 2014, Copa campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa 2015 y Copa Libertadores 2015). Su último partido en La Banda, curiosamente, fue ante Rosario Central, en el Monumental, donde ganó 2-0 y hasta anotó un gol.

Foto. LPM.

El Canalla, en toda la primera etapa del campeonato que se jugó en 2016 tan sólo había ganado tres partidos de 14. Distinta es la realidad en esta parte de 2017, donde lleva ganados ocho encuentros de 10 disputados.

El cuadro de Paolo Montero se encuentra a la expectativa, en el puesto 10, con 40 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2018 (irán de 6° al 11° del torneo). Algo lejos para aspirar a jugar la Libertadores, dado que hay varios equipos muy regulares que están arriba, pero es un gran crecimiento para el equipo de Rosario, pensando que comenzó el año en los últimos escalones de la tabla de posiciones.

Al igual que River, el Canalla también ganó el clásico de visitante en la fecha 24: 3-1 a Newell´s, afirmando su paternidad en el clásico rosarino.

Foto: AS Argetina.

Rosario Central viene dulce también: en la fecha pasada, en el Gigante de Arroyito, vapuleó 4-1 a Racing Club, con festejos de Teo Gutiérrez, Esteban Burgos, Washington Camacho y Maximiliano Lovera; Licha López ponía el empate parcial.

River cumplió con su primer gran objetivo de este semestre: clasificar a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Lideró el Grupo 3, con 13 puntos, pero no pudo terminar como el mejor primero de la fase de grupos, ya que, con un equipo alternativo, La Banda perdió 2-1 ante DIM en el Monumental (el empate bastaba para ser el de mejor puntaje de todos). River terminó como 4° mejor primero (debajo de Atlético Mineiro, Gremio y Lanús) y en la fase siguiente, definirá en el Monumental ante uno de los equipos que haya salido segundo en su zona. El sorteo de 8vos será el 14 de junio.

Foto: Web.

Hay un pelotón interesante debajo de Boca y River, pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2018, donde accederán del 1° al 5°. Newell´s (48), Banfield (48), San Lorenzo (46), Independiente (45), Racing (45), Estudiantes (44) y Colón (44) no se resignan.

Una oportunidad de oro: ayer Boca empató 1-1 ante Huracán (el Globo igualó en la última jugada), así que si River le gana a Central y hace lo propio contra Atlético Tucumán, llegaría al próximo fin de semana como único líder, ya que ahora se encuentra a cinco del Xeneize, con dos juegos menos. Claro está, para eso debe sumar todos los puntos que estánen juego.

El Millonario, con una primera etapa de torneo irregular, está imparable en 2017: hace 10 encuentros que no pierde, y de los últimos 30 puntos en juego, cosechó 26 (ocho triunfos y dos empates). Es el equipo que más unidades cosechó en el 2017, así que por eso pasó de estar merodeando en mitad de tabla a llegar ahí arriba.

River es candidato: está escolta de Boca, el líder (53 puntos), sumando 48 puntos y aún con un duelo pendiente (por la fecha 22, ante Atlético Tucumán; a jugarse el 31/5). El lunes pasado, goleó en el Bosque por 3-0 a Gimnasia de La Plata, con tantos de Sebastián Driussi, Gonzalo Martínez y Carlos Auzqui.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre River Plate vs Rosario Central en vivo por la 25° fecha del Torneo de la Independencia 2016/17, en el Monumental. ¡Comenzamos!