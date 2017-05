Dos regresos vitales

Google Plus

River jugará un partido clave ante Atlético Tucumán, el duelo postergado de la fecha 22, debido a que ambos equipos hicieron viaje por Copa Libertadores. Será fundamental para el Millonario obtener los tres puntos, para así quedar a una unidad de la cima (que es de Boca, con 53 puntos), a falta de cuatro fechas para la finalización del campeonato, que en este 2017, convirtió a River en candidato al título. Por eso, sólo sirve el triunfo y pensar más allá del cotejo ante el Decano en lo que viene es imprudente, aunque hay que hacerlo.

Es tan importante el duelo de mañana en el José Fierro que Marcelo Gallardo decidió, con el visto bueno desde AFA, extender el beneficio del artículo 225 por el lateral derecho Jorge Moreira y el goleador Lucas Alario, ambos con cinco amarillas desde el Superclásico en La Boca. El 225 sigue porque los juveniles riverplatenses que jugaron el Mundial Sub 20 (Petroli, Palacios y Montiel) recién hoy llegaron desde Corea del Sur, y no tuvieron tiempo suficiente para reintegrarse al plantel. Sin embargo, el Muñeco sabe que tras el encuentro en Tucumán, Moreira y Alario se perderán el partido de la fecha 26, ante San Lorenzo, el domingo que viene. El recambio no sobra, con las lesiones de Milton Casco, Iván Rossi, Marcelo Larrondo y Rodrigo Mora.

A pesar de las bajas, esta semana recibieron el alta y entrenaron a la par del grupo el lateral izquierdo Luis Olivera y el delantero uruguayo Iván Alonso, ambos al margen varias semanas por sendas lesiones musculares. El juvenil, en este 2017, sólo había jugado ante Emelec por la Copa Libertadores en el Monumental (1-1). En tanto, el experimentado atacante no juega desde la fecha 17 ante Belgrano (2-1) y en el año sólo disputó dos partidos. Los dos viajaron a Tucumán y son fijas para ser titulares ante el Ciclón. Sin dudas, se trata de regresos más que esperados y necesarios para afrontar la etapa definitiva del campeonato.

Los concentrados a Tucumán