Mayada: "Estamos tranquilos porque venimos haciendo las cosas bien"

Mayada en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Camilo Mayada es un futbolista que desde que está en River Plate fue una rueda de auxilio, que le solucionó más de una emergencia al entrenador, Marcelo Gallardo. En estos últimos partidos reemplazó a Milton Casco en el lateral izquierdo de la defensa y rindió muy bien.

El versátil jugador uruguayo habló en rueda de prensa, luego del entrenamiento que hizo el Millonario en el River Camp y minimizó lo que fue la derrota ante San Lorenzo: "Estamos tranquilos, más allá del traspié del último domingo, porque venimos haciendo las cosas bien y no da echar a la borda todo lo bueno que hicimos en el semestre", aseguró.

Más allá de que esa caída de River ante el Ciclón, lo alejó cuatro puntos del líder del campeonato argentino, Boca Juniors, Mayada no pierde las esperanzas de que la Banda pueda salir campeón del certamen: "En esta semana recuperamos energías y volvimos un poco a tierra después de tanta competencia junta. Nos tocó perder en un partido antes de este receso de 15 días, que nos servirá para sacarnos la mala espina de la derrota ante San Lorenzo. En el campeonato aún tenemos chances. Los otros equipos nos dieron la posibilidad de acercarnos, hoy estamos segundos, obviamente pelearemos el campeonato hasta el final, pero si no se puede ganar, trataremos de mantener una buena posición para asegurar un lugar en la próxima Libertadores", manifestó.

Posteriormente, dejó en claro que el equipo siente las ausencias de los delanteros Sebastián Driussi y Lucas Alario, ya que considera que son fundamentales por los goles que ambos convierten. También salió a bancar al juvenil arquero, Augusto Batalla, a pesar de el error que tuvo el pasado domingo en el segundo gol de San Lorenzo: "Augusto es muy jóven, tiene una personalidad muy fuerte y sabe reponerse de los errores. El otro día Ponzio dijo: 'Errores cometemos todos'. Pero nosotros seguimos una línea que es la de Marcelo (Gallardo) que es líder de este grupo, nos muestra el camino y tanto el como nosotros le brindamos nuestro apoyo y confianza a Batalla. El es muy jóven y le queda mucho por aprender", respaldó.

Después, el polifuncional futbolista de 25 años contó cómo vive el buen momento que atraviesa en el club y en que posición se siente más cómodo: "En lo personal me pongo muy contento cuando me toca jugar y mucho más si lo hago positivamente para el equipo. Espero seguir teniendo un buen rendimiento y serle útil a Marcelo. En lo ofensivo me es más cómodo jugar por izquierda, porque me da la posibilidad de ir por adentro y por afuera, y también me permite llegar al área y rematar, especialmente en este equipo en donde los laterales pasan mucho al ataque", afirmó.

Luego, explicó como se adaptó a River: "Fueron dos años y medio con situaciones muy distintas, por ahí en algunas tuve más continuidad y en otras no. Jugar seguido es fundamental para uno, y más cuando rinde bien y se queda con buenas sensaciones, se ve lo mejor de uno. Hoy por hoy me siento maduro en el club y la personalidad que uno tiene es fundamental para adaptarse a este club".

Por último, se refirió a el intento fallido de los dirigentes de Boca para hacer que River juegue el sábado y de esa manera le impedía a Gallardo poder contar óptimamente con los futbolistas convocados a la selección argentina, Lucas Alario, Ignacio Fernández y Jonatan Maidana: "Estaría bueno que sea prolijo el tema de las coordinaciones de las fechas hasta el final del torneo, para mantenernos al tanto. Para nosotros es muy importante contar con los jugadores que están en la selección, porque son distintos y fundamentales. Indudablemente nos afecta no tenerlos de la mejor manera", cerró.