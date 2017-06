Martínez Quarta: "Es un sueño estar en el lugar que ocupo"

Martínez Quarta

Si en el último tiempo hubo un futbolista que salió de las inferiores de River Plate y rindió muy bien inmediatamente fue Lucas Martínez Quarta. El zaguero central de 18 años habló en el mediodía de hoy en rueda de prensa en el River Camp en donde tocó varios temas.

Una de las cosas de las que habló fue sobre la foto que se sacó con su compañero de zaga defensiva, Jonatan Maidana: "Esa foto me la saque cuando yo jugaba en Kimberley y me sacaba una con cada futbolista que pasaba, de hecho tengo una con Cavenaghi también. Es un sueño compartir equipo con Jony y en 2011 no me imaginaba estar en donde estoy hoy", valoró.

Luego, Martínez Quarta opinó sobre los partidos que le quedan al Millonario en el semestre: "Estamos tranquilos, sabemos que se vienen tres finales las cuáles hay que tratar de ganarlas. Creo que hicimos un gran semestre y tratar de coronarlo sería lindo", manifestó. Luego dijo que cotejo espera que se de ante Racing Club, el próximo domingo en el estadio Monumental, por el campeonato argentino: "Va a ser un partido de ida y vuelta, porque Racing tiene muy buenos jugadores y un técnico que propone lo mismo. Trataremos de hacer nuestro juego de la mejor manera posible", analizó.

Posteriormente destacó que lo mejor que tuvo La Banda en el semestre es la identidad de juego que le permitió ganar muchos partidos y no se resignó a poder ganarle campeonato argentino a Boca Juniors: "Todavía quedan puntos importantes, y con la irregularidad que tiene el fútbol argentino, todo puede pasar. Para mí se define en la última fecha", vaticinó.

También, el Chino se refirió a lo condicionante que le resulta desempeñar su tarea con cuatro tarjetas amarillas acumuladas, que lo dejan al borde de la suspensión por un partido: "Es difícil jugar cada partido sabiendo que tenés cuatro amarillas, pero uno trata de dar lo máximo y sin regular", afirmó.

Por último, recalcó que le da lo mismo el rival que le toque al Millonario en el sorteo de los Octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores: "Nos da igual el rival que nos toque y sea quien sea le saldremos a jugar de la misma manera que lo venimos haciendo", cerró.