Gallardo: "River es un club muy grande como para pensar en irse"

El Muñeco Gallardo quiere que sus jugadores valoren estar en River. Foto: Vavel.

Luego de lo que fue el entrenamiento de River Plate en el predio que posee en Ezeiza, el director técnico, Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa. En esta, el principal tema que tocó fue el de la posible ida de jugadores de renombre como los delanteros Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi y Lucas Alario, por quienes ya hubo sondeos desde clubes europeos.

"Si se nos van jugadores van a tener que pagar lo que valen. Yo no puedo retener a ninguno que vengan a buscar con una propuesta económica interesante, ni cortarles la carrera. Ellos tendrían la posibilidad de crecer deportivamente en las grandes ligas del mundo. Lo que sí puedo decirles a estos jugadores es que, si no se van a un equipo que sea de primera línea mundial, no van a tener la posibilidad de estar en un club como éste. River es demasiado grande como para pensar en irse a cualquier lado, y a esto puedo ratificarlo con el hecho de que muchos se fueron pero aún nos recuerdan y también tienen la chance de volver. De todos modos es un motivo de orgullo que nuestros jugadores sean observados por el exterior y con las posibilidades de emigrar", manifestó.

Además, el Muñeco Gallardo dejó en claro que no pensó en ninguna lista de futbolistas prescindibles y de refuerzos, de cara al próximo mercado de pases: "Yo entiendo que el periodismo generalmente es ansioso y ustedes quieren tener la información antes. Pero la realidad es que no voy a realizar ninguna lista de jugadores que quiero que lleguen o que se vayan, hasta que termine el torneo", aclaró.

Por otra parte, salió a bancar al juvenil arquero de River, Augusto Batalla, quién tuvo algunos errores que lo dejaron expuesto a lo largo de la temporada: "A esta altura del semestre no voy a cambiar lo que pienso. Batalla tendrá revancha y veremos cómo responde. Hay que tener en cuenta que todos los arqueros cometen errores a lo largo de sus carreras, y hay ejemplos de sobra que no voy a mencionar. El tema es reponerse, tener la fortaleza anímica para seguir trabajando y salir adelante", respaldó.

"Batalla tendrá revancha. Veremos cómo responde"

Posteriormente, se refirió al próximo rival de Millonario en los Octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, Guaraní de Paraguay: "En la Copa nos tocó un rival muy duro, pero que nos trae buenos recuerdos, ya que le ganamos hace dos años en una instancia definitoria. Considero que hay que tener un respeto muy grande por todos los rivales y tenemos que prepararnos de la mejor manera para afrontar lo que se venga", opinó Gallardo. También agregó: "Es ahora en donde empieza la verdadera Libertadores, en la fase eliminatoria, con partidos de ida y vuelta".

Por último, remarcó que River cumplió sus objetivos a lo largo del semestre, porque tuvo un juego que identificó al hincha y sacó una gran cantidad de triunfos que le posibilitaron estar en los Octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, y en zona de clasificación para la próxima Libertadores a realizarse en 2018: "Estamos en competencia y con la aspiración de pelear el torneo hasta el final. Tenemos que ganar el domingo, más allá del resultado que saque Boca Juniors (líder del campeonato argentino, con cuatro puntos arriba del Millonario), porque queremos sacar los puntos que quedan en juego. Todavía se puede lograr el campeonato y mantendremos las esperanzas hasta que tengamos chances", cerró.