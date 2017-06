Mercado Millonario: entre posibles regresos y viejos anhelos

Google Plus

Los primeros nombres que suenan para el próximo semestre (Foto: Fotomontaje Adrián Gallardo)

Se viene un nuevo mercado de pases en el Fútbol Argentino y como siempre empezarán a llover rumores de traspasos, que en la gran mayoría de los casos ni siquiera se terminaran concretando. La situación de River es especial, ya que al igual que otros clubes que disputarán la primera semana de julio el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL de Libertadores, tendrá que tiempo hasta 48 horas antes de ese cotejo para incorporar hasta tres futbolistas a la lista de buena fe, que luego no se podrá modificar hasta las semifinales.

En el caso del Millonario, las supuestas prioridades a la hora de incorporar serían un arquero, debido a las flojas actuaciones de Augusto Batalla en partidos claves, un lateral por izquierda, un volante mixto y un delantero, para suplir al uruguayo Rodrigo Mora, que se perderá todo el semestre debido a una necrosis aséptica en la cabeza del fémur.

En el arco, ya empezaron a sonar algunos nombres que incluso tuvieron un pasado en la institución Riverplatense. Germán Lux de 35 años, que disputó 78 partidos oficiales entre 2001 y 2007, que actualmente se encuentra en el Deportivo La Coruña de la Liga Española, y Leandro Chichizola, de pasado reciente en River y que atajó en 36 encuentros entre 2011 y 2014, que quedó con el pase en su poder tras un paso de tres años por el Spezia de la Serie B italiana.

La situación de ambos arqueros es parecida, ya que ambos priorizan el poder seguir en una liga europea pero tampoco le cierran una puerta al Millonario. A Lux se le vence el contrato el próximo 30 de junio, pero aún espera que le hagan una nueva oferta para seguir en el Deportivo, aunque también lo quiere Sevilla, dirigido por Eduardo Berizzo. Por su parte, Chichizola, como dijimos más arriba, tiene el pase en su poder y es pretendido por algunos clubes de la Serie A.

En cuanto al resto de los puestos, todavía no trascendieron muchos nombres, uno de los que más se nombró es el de Enzo Pérez, volante del Valencia de España, que ya sonó en el mercado de pases de anterior. La situación del ex Estudiantes de La Plata, es compleja, ya que si bien no es muy tenido en cuenta por el entrenador del conjunto Che, su costo es excesivamente alto para un club como River y eso complicaría en demasía su llegada.

Otro jugador que en la últimas horas anunció que no continuará en su club, es Alejandro Chori Domínguez, muy querido por la hinchada debido a que volvió a River en el momento más complicado de su historia. El delantero anunció esta mañana que no renovará con el Olympiakos griego y será jugador libre a partir del 1º de julio. Todo dependerá del propio jugador, y de la evaluación que tenga el entrenador Marcelo Gallardo, ya que en la última temporada el Chori, de 36 años, disputó solamente 19 partidos, debido a varias lesiones que sufrió, más allá de la pésima relación con el técnico del equipo griego.

Cerrando este panorama, hay que tener en cuenta que más allá de las tres modificaciones que pueda hacer Gallardo en la lista de la Copa Libertadores, para el campeonato local, las incorporaciones que puede hacer el Millonario son ilimitadas. En definitiva, los dirigentes tendrán que moverse rápido para cumplir los pedidos que exigirá el Muñeco para afrontar el segundo semestre de este año.