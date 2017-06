GraciasFC9 Una semana para una despedida monumental

Google Plus

Cada vez falta menos para su última función, para ponerse los botines por última vez, para marcar sus últimos goles, para decir adiós como a su gran carrera como jugador profesional y de River Plate especialmente, club donde es el décimo máximo goleador de su historia.

Fernando Cavenaghi tendrá su merecida despedida en el Estadio Monumental -que los hinchas se ocuparon en pocas horas de agotar las entradas- el sábado 1 de julio a las 19.30hs y será televisado por El Trece. Cabe recordar, que las entradas se agotaron el mismo día de su lanzamiento en muy pocas horas.

(Foto: @Fedelagiglia7)

"Sé que es la última vez que voy a entrar como jugador al Monumental. Y es algo hermoso, pero a la vez triste porque caés en que sos un ex jugador y no es fácil. Pero es parte del ciclo de la vida y también voy a vivir cosas que por ahí no te pasan como jugador" había manifestado Fernando que se transformará un uno de los pocos privilegiados que tuvieron su despedida en el estadio de Núñez junto con Norberto Alonso, Enzo Francescoli y Ariel Ortega.

La despedida contará con shows musicales para la previa al partido, para el disfrute de los hinchas que lleguen temprano. Cuando llegue el momento esperado, los hinchas presentes activarán la app "iupix!" que les permitirá utilizar sus celulares como mosaicos, uniendo los mismos para formar imágenes emotivas.

Hay más de 60 invitados entre jugadores (ex y actuales) y famosos entre los que se destacan: Marcelo Gallardo, Leonardo Astrada, Hernán Díaz, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Enzo Francescoli, Javier Saviola, Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano, Alejandro Domínguez, Nicolás Vázquez, Pedro Alfonso, David Nalbandian, Matías Martín, Martín Landajo, Daniel Orsanic, Guillermo Coria y Guillermo López. Ahora bien, ¿Quién será el árbitro? Pablo Lunati, confeso hincha del Millonario. Por otro lado, los grandes ausentes serán David Trezeguet y Matias Almeyda.

112 goles en 212 partidos oficiales con la camiseta de River, 9 títulos, un gol en La Bombonera inolvidable, volvió en el peor momento del club, cuando se tuvo que ir luego regresó...sin dudas más que merecido el acontecimiento que se llevara a cabo en estos días para un jugador-hincha que se convirtió no sólo con sus goles, en un gran ídolo. Se viene la gran fiesta del Torito!