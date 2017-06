Poco para destacar

Google Plus

Gonzalo Montiel y Augusto Batalla dejan bien alto a la cantera de River Plate en el cierre del campeonato. FOTO: Nicolás Kralj.

El arquero Augusto Batalla y el defensor Gonzalo Montiel cumplieron en el último partido del campeonato. En un once improvisado, los dos juveniles fueron los de mejor desempeño superando a algunos de los habituales titulares que no mostraron sus mejores versiones. La cantera de River Plate sigue dando sus frutos.

Al igual que el partido anterior, el arquero Batalla tuvo una gran performance, quizás debido a la presión que conlleva saber que el próximo semestre peleará el puesto con un gran arquero como es Germán Lux. El primer tiempo tuvo cuatro o cinco intervenciones claves para mantener el arco en cero, sobre todo ante los remates de Bernardi. Batalla respondió cuando la defensa no estaba firme. En el segundo tiempo no tuvo la necesidad de intervenir. Por 12va vez, mantuvo su valla en cero en este certamen.

El defensor no comenzó firme. Sin embargo, con el correr de los minutos fue tomando confianza, e incluso puso en riesgo su integridad al golpearse con el palo para evitar el ingreso del balón en el área. Ya en el segundo tiempo, Montiel (que en el verano le anotó un gol a Aldosivi y que jugó el Mundial Sub 20) se acomodó y mostró grandes aptitudes en la difícil tarea de reemplazar a Jonatan Maidana y Lucas Martínez Quarta. El juvenil dejó en claro que no teme pelear por un lugar.