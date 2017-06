Gallardo: ''Había que ratificar la plaza para la copa del año que viene''

Google Plus

Gallardo y una semana complicada para todo River (Foto: Getty)

En medio de un clima tensionado debido a los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, River igualó sin goles como visitante frente a Colón de Santa Fe y de esa forma clasificó a la Copa Libertadores 2018, en el marco de la última fecha del Campeonato de Primera División 2016/17.

El técnico Marcelo Gallardo habló con la prensa y a pesar de no haber podido obtener el título, valoró mucho la clasificación a la copa del próximo año: "De acuerdo a los objetivos que teníamos a principio de año, lo hemos conseguido. Tratar de terminar entre los primeros equipos para obtener la plaza a la Copa Libertadores del año que viene. Es cierto que a principio de año era muy lejano pensar en acortar la distancia con los de arriba. Lo pudimos hacer, nos acercamos y nos permitió tener la esperanza de pelear el torneo. No lo pudimos mantener y terminamos logrando la clasificación para la Copa del año que viene, que era el objetivo principal".

''Fue una semana muy difícil''

Por otra parte, se refirió a las dificultades que tuvo que atravesar su equipo en la última semana y aseguró que deben estar preparados para el encuentro de ida de octavos de final de la actual CONMEBOL Libertadores frente a Guaraní en Paraguay: "Fue una semana muy difícil. Sin embargo había que afrontar los compromisos que teníamos, como vamos a tener que afrontar el del martes de la semana próxima en Paraguay. Nos tenemos que reponer, fortalecer y buscar energías para prepararnos bien para ese partido. Ahora, más allá del difícil momento, porque no deja de ser un momento que atravesamos que no nos permite estar del todo lúcidos porque hay otras cosas que son más importantes, rápidamente tenemos que intentar dar vuelta la página y enfocarnos en el partido que viene, porque sino lo vamos a sufrir. No es fácil, claramente. Tenemos algunas dificultades, pero nos tenemos que preparar con los jugadores que estén capacitados para afrontar este momento".

"Tenemos que pasar este momento sin manifestarnos contra la gente que quiere dañarnos, porque nos va a alejar del objetivo. Nada más que eso. Nos van a venir bien estos días para tener el foco en la Copa Libertadores. Estos partidos eran incómodos para nosotros, pero había que ratificar la plaza para la Copa del año que viene y lo hicimos", afirmó Gallardo.

Para finalizar, el Muñeco tuvo tiempo para mencionar a Javier Pinola y Germán Lux, quienes serán los dos primeros refuerzos del Millonario para encarar el segundo semestre del año: "Pinola es un jugador que nos puede aportar jerarquía y experiencia, así que tanto Javier Pinola como Lux nos van a dar esa cuota de energía que necesitamos y la experiencia para venir y no tener dificultades en la adaptación. Lux nació acá, es del club. Y Pinola tiene sobradas condiciones como para no tener problemas".