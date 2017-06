La historia de Poroto en River

Google Plus

Augusto Batalla había sido bancado por Marcelo Gallardo y fue el elegido para sustituir a uno de los mejores guardametas que tuvo River en su historia, Marcelo Barovero. El juvenil, aún con errores, siempre supo salir adelante y de hecho en la temporada, atajó todos los partidos menos dos (ante Olimpo, por el campeonato, donde estuvo Enrique Bologna, y ante DIM, en la fecha final del Grupo 3 de la Libertadores, cuando estuvo atajando Maxi Velazco). No obstante, la presión de defender el arco riverplatense fue mucha para Batalla, que tuvo equivocaciones puntuales que obligaron al Muñeco a buscar alternativas, y ya llegó: se trata de Germán Lux, que viene de jugar en La Liga española, y que pegó la vuelta luego de once años fuera de Núñez.

Poroto debutó oficialmente en febrero de 2002, en un partido del Torneo Clausura 2002, en la victoria 3-1 a Talleres, siendo el DT Ramón Díaz. Si bien el arquero titular era Ángel Comizzo, Lux pudo atajar en la fecha final de ése campeonato, en la goleada por 5-1 ante Argentinos Juniors, que significó la coronación de River, el título 30 en el Profesionalismo.

Entre 2002 y 2003, quedó eclipsado por otro arquero de las divisiones inferiores, Franco Costanzo, con quien compitió durante tres años. Salió campeón del Clausura 2003, aunque no pudo atajar ningún partido de ésas 19 fechas, repartidas entre Costanzo y José María Buljubasich.

La oportunidad de volver al arco millonario y quedarse fue durante la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2004, ante Santos Laguna, donde se lesionó Costanzo y Lux se adueñó de los tres palos. De hecho, fue clave para pasar a los cuartos de final, ya que en la revancha, todo se definió por penales y atajó dos remates. Asimismo, fue titular en la victoria ante Boca Juniors en La Bombonera por 1-0, que resultó clave para el campeonato del Clausura 2004.

Su principal "mancha" fue en la semifinal de la Libertadores, ya que no pudo atajar ni un penal en la tanda contra Boca en el Monumental, lo que fue un golpe duro para él. No obstante, terminó ése semestre como campeón y fue a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde obtuvo la medalla de oro (por 1° vez para la Selección Argentina de fútbol) y con el agravante de que no recibió ni un solo gol.

Para el Apertura 2004, volvió Costanzo al arco y se repartió el arco con Lux hasta el 2005, cuando Franco se marchó de Núñez y tomó su lugar Lux nuevamente para 2006, pero ahora compitiendo con otra gran promesa del semillero: Juan Pablo Carrizo. Sin embargo, Poroto atajó tanto en el torneo local como en la Libertadores, sin poder conseguir otro título.

En el 2006, Lux afrontó el peor momento de su carrera: se fue de River, enemistado con Daniel Passarella, por entonces el DT ("Me echó del club un hincha de Boca", declaraba el arquero) y quedó afuera de la lista de 23 jugadores para el Mundial de Alemania 2006, perdiendo la pulseada con el juvenil Oscar Ustari. La negativa de José Pékerman fue un baldazo de agua fría, y encima, en paralelo, afrontaba un momento familiar pésimo, por el suicidio de su hermano.

Durante 10 años, entre 2007 y 2017, Poroto jugó en el fútbol español: primero en Mallorca, de 2007 a 2011, y en las últimas seis temporadas en Deportivo La Coruña. Con este último club consiguió el ascenso a La Liga en 2012 y logró la permanencia en la liga pasada, aunque no le renovaron el contrato.

Con 35 años, Lux volvió a su casa, donde jugó 78 partidos y recibió 91 goles durante cuatro años, y levantó tres copas de Primera División. Tiene la espina de la consagración internacional, como en su momento Andrés D´Alessandro cuando regresó, y se la sacó con la Recopa 2016. Lux, ¿tendrá revancha en la Copa Libertadores?