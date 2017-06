Scocco: ''Estoy a disposición del entrenador''

Google Plus

Nacho, la tercera cara nueva del Millonario (Foto: Prensa River)

El delantero proveniente de Newell's, Ignacio Scocco, realizó esta mañana la revisión médica correspondiente y en las próximas horas firmará su contrato por tres años en el Estadio Monumental y de esta manera oficial se transformará en el tercer refuerzo de River de cara a los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, con el defensor Javier Pinola y el arquero Germán Lux ya confirmados y a la espera del volante ex-Valencia y Estudiantes de La Plata, Enzo Pérez.

Una vez finalizados los estudios médicos, el delantero dialogó con la prensa y destacó la importancia que tuvo el técnico, Marcelo Gallardo, en su llegada al club: "Siempre tuve la posibilidad de hablar con Gallardo y eso para mí es importante. Es importante que el entrenador manifieste las ganas de contar con uno". A su vez destacó la idea de juego que pregona el Millonario: "A River lo veo como un equipo ofensivo que va a buscar siempre el partido".

"De chico siempre tuve admiración por River, toda mi familia es hincha del club. El 80% de mis amigos son hinchas de River. Hoy estoy acá y obviamente trato de que la gente me quiera por lo que pueda llegar a hacer en la cancha y no por lo que diga en el micrófono", anadió Scocco.

Por otra parte, se refirió a las ganas de disputar el máximo certamen continental a nivel de clubes y dejó bien claras sus intenciones de incorporarse a los entrenamientos a partir de mañana: "Obviamente es un plus extra que tenes el de estar peleándola. En mi carrera me ha tocado jugar Copa Libertadores y pelear instancias finales. Hay que ser conscientes de lo que se juega. Tengo la ansiedad de querer estar entrenando con mis compañeros y a disposición del entrenador. Gallardo va a decidir si estoy o no en condiciones para ayudar al equipo el martes".

"Va a depender del entrenador. Me ha tocado jugar en diferentes puestos del frente de ataque y la decisión la va a tener Gallardo. Considero que no soy un nueve de área. Soy mas un segunda punta, intento salir a jugar e intercambiar posiciones", finalizó Scocco.