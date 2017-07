¿Pega la vuelta?

Vangioni no tuvo un paso destacado en la Serie A (Foto: Web).

Mucho se habla en este receso de los regresos posibles de jugadores que fueron referentes y estandartes de River en la gloriosa temporada 2014/15. A comienzo de año, pegó la vuelta Ariel Rojas, quien se había quedado libre de Cruz Azul: se fue con el pase en su poder y regresó de igual modo, y el Chino resultó determinante para la lúcida versión riverplatense mostrada en este semestre. Ahora, otro jugador que quiere volver es Leonel Vangioni, que se marchó en mayo de 2016 sin querer renovar su contrato, y firmó en AC Milan, un gigante del fútbol italiano.

Si bien el Piri era figura en River y hasta logró tener presencia en al Selección Argentina años antes, en el Rossonero tuvo muy poca continuidad, generalmente ingresando en los minutos finales, en esta temporada de Milan, que logró un sexto lugar que lo clasificó a la próxima Europa League. Disputó en total 15 partidos en el club italiano, sin goles ni protagonismo. Así que tras una temporada sin mucho ritmo, el lateral /volante por izquierda expresó sus ganas de volver a vestir La Banda, y de hecho, en la despedida de Fernando Cavenaghi, Vangioni fue de los más ovacionados.

Sin embargo, no todo es tan sencillo: si bien al irse resignó una deuda, a los directivos de Núñez no les cayó para nada bien que se haya marchado sin haber dejado rédito económico (mismo caso que Rojas, Carlos Sánchez, Leandro Chichizola, Lucas Boyé y Marcelo Barovero), así que no acepta pagar dinero para que regrese. Esto trae varias dificultades para realizar la operación porque tiene contrato con Milan hasta 2019, y desde la entidad italiana ven con buenos ojos un préstamo, pero no sin cargo. Además, Getafe también busca los servicios del lateral, lo que dificulta su regreso a River.

A Gallardo le encantará contra con un futbolista que fue determinante en su paso por River, para sumarle competencia a Milton Casco y potenciar al plantel con un campeón de América. No obstante, al menos por ahora, Piri está lejos de su regreso.