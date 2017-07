Pablo Aimar será el DT de la Sub 17

Aimar. Fue campeón con la Sub 20 en el Mundial de Malasia. (Foto: web)

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los nombres de los nuevos entrenadores de los seleccionados Sub 17, Sub 15 y Sub 13. Los técnicos de las dos primeras vistieron las camisetas de River y saben lo que es jugar con la del Albiceleste. Ellos son Pablo Aimar y Diego Placente quienes fueron compañeros y dirigidos por José Pekerman.

La Sub 17 estará bajo el mando de Pablo Aimar, quien en la Albiceleste obtuvo la gloria en los Sudamericanos de 1997 y 1999. Además se consagró campeón mundial juvenil en Malasia 1997.

El cordobés de 37 años dio sus primeras palabras como flamante entrenador de la categoría.

El Cuerpo Técnico que acompañará al Payaso está conformado por Carlos Desio como ayudante de campo y Enrique Cesana como preparador físico.

Diego Placente, quien jugó en River en la etapa 1997-2000, será el encargado del Sub 15. Junto al ex defensor de 40 años estarán Adrián Gallará como ayudante y Gustavo Piñero como entrenador de arqueros.

El ex Argentinos Juniors compartió el plantel campeón del Mundial Sub 20 con Pablo Aimar.

Además, habrá una selección Sub 13 a cargo de Alejandro Sagesse, junto a Román Manassero y Luis Martín. Cabe recordar que Sebastián Beccacece trabaja con el Sub 20 al lado de Nicolás Diez.

La Conmebol confirmó las fechas del Sudamericano Sub 15 que se llevará a cabo en Salta y San Luis: será del 4 al 19 de noviembre. Por su parte, el Mundial Sub 17 se disputará en octubre próximo en India, aunque Argentina no se clasificó. Todavía no hay fecha estipulada para compromisos oficiales en esta categoría.