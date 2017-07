Nuevos destinos para los prescindibles

Solari cambiará Núnez por Avellaneda (Foto: LPM).

Mientras siguen las negociaciones (prácticamente caídas) por el regreso de Leonel Vangioni, las novedades del mercado de pases de River consisten en los futbolistas que no serán parte de la próxima temporada. Las charlas con Cerro Porteño por Arturo Mina, defensor ecuatoriano prescindible y que ocupa cupo de extranjeros, se reflotaron, y esta tarde se concretó otra venta que sumará dólares a las arcas riverplatenses: se trata de Augusto Solari, que seguirá su carrera en Racing Club.

Solari, lateral volante por derecha de 25 años oriundo del semillero riverplatense, pasó el último año y medio a préstamo en Estudiantes de La Plata, donde tuvo un buen andar, con bastante continuidad, protagonismo en el ámbito doméstico y rodaje en copas internacionales (52 partidos jugados y 7 goles en el León), pero el Pincha no hizo uso de la opción de compra y el jugador regresó a River. Pese a que en el plantel de Marcelo Gallardo no hay mucho recambio en el sector derecho, más aún con la suspensión provisoria de Camilo Mayada, Solari no está en los planes del DT y por ello, se decidió su venta y la oferta más tentadora vino de Avellaneda. Racing, equipo que vendió por 40 millones de dólares en los últimos 12 meses, se hará con los servicios del volante a cambio de 2.400.000 dólares y firmará contrato por cuatro años. Números que le cierran al Millonario.

Hay que tener en cuenta que Solari, de 2012 a 2015, disputó 50 partidos en River, con un gol anotado (a Gimnasia LP, en el Campeonato 2015) y con seis títulos conseguidos, aunque sin demasiada injerencia en las conquistas, con una racha efímera de titularidad con Gallardo entre 2014 y 2015. Su buen andar en Estudiantes le abrió la puerta a otro grande, a la Academia.

De Núñez a San Juan

Otro de los jugadores que volvía de un préstamo es el zaguero central zurdo Leandro Vega. Este jugador, que entre otras cosas ganó el Sudamericano Sub 20 en 2015 con la Selección Argentina y que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016, no tuvo muchas oportunidades de mostrarse en el Millonario, donde sólo jugó 14 partidos entre 2015 y 2016. El año pasado, fue cedido a Newell´s, sin embargo, en La Lepra, no disputó ni un partido. Regresó a comienzo de año, aunque tampoco tuvo chances en el primer equipo, sumando rodaje en la Reserva. Con mucha competencia interna, con varios centrales consolidados, era lógico que no iba a ser tenido en cuenta una vez más, así que arregló en San Martín de San Juan, otra cesión por un año. En el Verdinegro, ¿logrará explotar su potencial?

A Liniers

El delantero Federico Andrada, que en River sólo completó 20 partidos entre 2013 y 2014 y anotó un solo gol (a Central), fue figura en Quilmes en el torneo pasado, marcando 7 goles, pero no pudiendo evitar el descenso del Cervecero. El joven atacante no es del gusto de Gallardo, así que arregló otro préstamo: Vélez Sarsfield (quien se quedó sin Mariano Pavone) contará con Fede por dos temporadas, pero antes renovó su contrato con River hasta 2020, así no quedaba libre.

Se queda en Varela

Juan Cruz Kaprof es otro delantero sin chances en River, donde tan solo jugó cinco partidos oficiales, con un gol (a Liniers, en la Copa Argentina 2015). Primero estuvo en Metz de Francia, y el año pasado llegó a Defensa y Justicia, el equipo revelación del torneo pasado y que sigue en carrera en la Copa Sudamericana. Kaprof renovó su préstamo en el Halcón por un año más.

Uno menos

El mediocampista central Emiliano Agüero, que en los últimos tres años pasó de préstamo en préstamo, rescindió su vínculo contractual con River Plate, y quedó con el pase en su poder. Su último club fue San Martín de San Juan, y buscará seguir en el club cuyano. En el Millonario no llegó a debutar oficialmente: sólo jugó un amistoso de pretemporada en el verano 2014 y durante el Torne Final 2014, con Ramón Díaz, fue dos veces al banco de suplentes, cuando Leonado Ponzio estaba relegado por el Pelado.

¿Y Arzura?

Joaquín Arzura, el jugador que vino desde Tigre en el inicio de 2016, es otro de los candidatos a emigrar, con pocos minutos el semestre pasado. Lo buscan desde Newell´s y Huracán de Parque Patricios. River tiene el 60% del pase del volante central, que en La Banda sólo lleva 19 PJ y un gol en 18 meses.