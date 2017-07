Enigmas de pretemporada

Gallardo y su problema a tratar en la pretemporada: Que las piezas del rompecabez, encajen.

A pesar de las múltiples conquistas de Marcelo Gallardo y los suyos en el plano internacional, con el buen juego que ha sabido demostrar teniendo el balón en su poder y ejerciendo presión cuando no disponía del mismo, siempre hubo algo que le faltó e incluso le ha costado caro desde partidos a posibilidad de títulos: Recambio, y el subcampeonato del Torneo Transición 2014 es una muestra clara de lo que padeció el Millonario durante que estuvo el muñeco sentado en el banco de suplentes.

En este último semestre, el DT ha tenido que improvisar con defensores salidos de inferiores haciéndolos jugar en posiciones en las que no están habituados lo cual fue una apuesta muy grande más teniendo en cuenta la zona del campo de juego de la que se trata, donde cuando no está Maidana o los laterales retrasan su vuelta, ha sido de los aspectos díficiles de consolidar.

Pero teniendo en cuenta este mercado de pases, pareciese que esta nueva temporada va aser distinto. En su mejor mercado de la gestión D'onofrio - tal vez teniendo en cuenta que este es un año electoral en el club - se han traído de la talla de: Javier Pinola, un defensor de selección que ya ha tenido su debut saticfactorio ante Guaraní por la copa; Ignacio Scocco, un viejo deseo que se cumplió a Gallardo y que también pasó su primer prueba en tierras paraguayas; Germán Lux, satisfaciendo la demandas de muchos hinchas para pelearle el puesto a Augusto Batalla (pero que en principio arrancaría siendo suplente) y la joya de dicho mercado: Enzo Pérez, un jugador bajo el radar de Sampaoli que puede desarrollarse en diferentes sectores del mediocampo. Además, con la sanción que sufre por el doping Martínez Quarta, el defensor surgido de la cantera Alexander Barboza se quedará en el club a pelear por un lugar.

Ahora con todos estos nombres que vienen a aportar la competencia interna que le hacia falta al plantel, surgen las preguntas: ¿Enzo Peréz por quién juega?, ¿Lux de titular?, ¿Scocco y Alario?, ¿Un sólo delantero?, ¿Quien acompaña a Maidana?...esas preguntas constituyen el gran enigma de pretemporada que se empezará a resolver con las primeras prácticas en la ciudad del ratón de Disney. Además, todavía esta en tratativas la llegada de Nicolas De La Cruz, quíen confeso su deseo de ponerse la banda ya que será papa y quiere estar cerca de su famlilia.

Hoy, hay pocas certezas: A pesar de importantes errores que ha cometido, en sus últimas actuaciones Augusto Batalla cumplió por lo que no tendría motivo el DT para sacarlo del once y Lux esperaría; Javier Pinola ocuparía el lugar que deja Martinez Quarta como lo ha hecho el último partido, teniendo al chico Barboza como variante; Scocco le gana la pulseada a Auzqui para acompañar a Lucas Alario, pero sin saber el puesto que tendrá o no el ex Valencia, tal vez los dos hasta sean suplentes en caso de que se opte por jugar con un sólo delantero, que no sería ilógico ya que de esta manera (teniendo en cuenta la venta de Sebastian Driussi y lesión de Rodrigo Mora) le faltarán jugadores en ataque.

Estos nombres y las varientes que surgen, han dejado sin lugar a otros: Iván Alonso rescindió en estos días su vínculo, Arturo Mina y Carlos Auzqui de quedarse la tendrán difícil así como Iván Rossi y Joaquín Arzura que al igual que el joven delantero, no han podido deslumbrar en las pocas ocasiones de titular que tuvieron. Quienes buscarían su salida, al menos transitoria, del club ante este panorama son: Maximiliano Velazco, relegado por la llegada del "poroto" y Leandro Vega, quien fue sondeado por Defensa y Justicia. ¿Que pasó con los que estaban a prestámo? Racing compró por 2,4 millones de dólares el pase de Augusto Solari y Nicolas Bertolo - que tiene contrato por dos años más y podría ser una solución a la ausencia de Mayada por doping - trabajaría junto al equipo hasta que se defina su situación.

El lunes 17 se vuelve a los trabajos en Ezeiza para a los días comenzar la parte intensiva de la pretemporada, con pocos amistosos, en Estados Unidos para comenzar a resolver estos enigmas de pretemporada.

AGENDA

- Lunes 17/7: regreso a la prácticas en River Camp.

- Miercoles 19/7 al martes 1/8: pretemporada en Orlando.

- Martes 8/8: Vuelta de los 8vos de final de la Libertadores vs. Guaraní.

- Sábado 15/8: 32vos. de final de Copa Argentina vs. Atlas.

- Sábado 22/8: 1ra fecha del Campeonato local.