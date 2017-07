Mina: "Nadie me llamó para que me presente"

"Me costó la seguidilla de partidos" argumenta el zaguero, que desde que lo reemplazó Martínez Quarta en el superclasico en el Monumental no pudo volver a ser considerado. FOTO: web.

Lunes 17/7 a las 9hs en el River Camp. Fecha, hora y lugar eran conocidos por todos, hoy el plantel comenzaba con los pasos previos a la pretemporada que comenzará esta semana cuando se dirija a Orlando.

Quién no fue notificado aparentemente de la cita fue Arturo Mina, quién no se molestó por sacar el pasaje con destino a Buenos Aires y espera en Ecuador mientras se define su (incierto) futuro.

Desde el club afirman que el defensor debía estar presente en el predio de Ezeiza para realizar los primeros estudios de rutina habituales para comenzar la pretemporada. Pero "El Rey" en diálogo con TyC Sports manifestó o contrario: "Nadie se comunicó conmigo para aclararme si tenía que empezar a entrenarme o no. La dirigencia me debería haber llamado" ,expresó.

La rescisión del vínculo de Iván Alonso con el club hace que no sea tan urgente la venta del ecuatoriano, e incluso podría volver a considerarlo en el equipo. Sin embargo, el Muñeco le comunicó que no lo tendrá en cuenta, lo que generó un poco de malestar en el jugador por los pocos minutos en el último semestre: "Si tenía más minutos de juego hubiera subido el nivel seguramente. Si uno no juega, no se puede mostrar", cerró.