Ponzio: "Si las ganas salen solas, voy a seguir jugando"

Ponzio en conferencia de prensa. Foto: Vavel.

Leonardo Ponzio es símbolo y capitán de River Plate en la actualidad. En el día de hoy brindó una conferencia en el River Camp en la que le dió un mensaje positivo al hincha del Millonario: va a seguir jugando en el club si el cuerpo y sus ganas le siguen respondiendo de buena manera.

"Tengo este año de contrato, me preparé e intentaré dar el máximo como para que las ganas salgan solas y la cabeza esté bien. La posibilidad del retiro es algo que iré manejando semestre a semestre. Lo que sí tengo decidido es que River va a ser el club en el que me voy a retirar. Por suerte todavía tengo ganas así que seguiré peleándola. El día que me retire será porque la cabeza, el físico y las ganas no me respondan de la mejor manera", aseguró el volante de 35 años de edad. También expresó que le gustaría que le hagan un partido despedida como al que le hicieron a Fernando Cavenaghi.

"Tengo decidido que River será el club donde me voy a retirar"

Posteriormente se refirió a sus dos ex-compañeros, Iván Alonso y Sebastián Driussi: "Alonso dejó un gran ejemplo en el vestuario, y aprendimos mucho de su experiencia. Y por el lado de Seba era un jugador que tenía un gran nivel y era importante para nosotros. Siendo muy joven se fue dejándolo todo y ganando muchas cosas", resaltó.

Luego, Ponzio dejó en claro que el equipo está en una dinámica, en la que se siente muy bien y elogió a los cuatro refuerzos que trajo el Millonario hasta ahora: Germán Lux, Javier Pinola, Enzo Pérez e Ignacio Scocco: "Los refuerzos que llegaron a River son de primer nivel, son jugadores que se ponen la camiseta, juegan y hacen la diferencia", opinó.

Por otra parte se mostró crítico en cuanto a la situación de que hay clubes del fútbol argentino que no les pagan lo que le adeudan a sus futbolistas: "Hasta que no haya una sanción de verdad como lo puede ser una quita de puntos, esto no va a terminar", sentenció.

Por último se mostró orgulloso porque la página Clubworldranking puso a River y al entrenador, Marcelo Gallardo, como los cuartos mejores del mundo en sus rubros: "La verdad que de por sí ya es un orgullo jugar en River, y este reconocimiento lo aumenta mucho más, porque se premia el trabajo que hacemos. Tanto los futbolistas, como los empleados y hasta los periodistas que cubren al club somos unos privilegiados de trabajar en una institución con tanto prestigio. Por nuestra parte seguiremos trabajando para ser mejores", cerró.