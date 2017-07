Nico, al Rojo

Google Plus

Era su cuarta etapa. Venía de un buen torneo en Banfield y siempre tuvo un gran sentido de pertenencia con River. Es así que Nicolás Domingo regresaba a Núñez a comienzos de 2016. Luego de una buena pretemporada, el volante central se ganó un lugar en el equipo titular durante el primer semestre del año pasado, marcándole un golazo de afuera del área a Belgrano de Córdoba y mostrando un buen nivel. Sin embargo, el bajón futbolístico del mediocampista se hizo notorio y tuvo que volver al banco de suplentes. Sin ser protagonista, fue campeón de la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina en 2016, pero cada vez que sumaba minutos, era en los partidos donde Marcelo Gallardo apostaba a un elenco alternativo. Su última gran oportunidad durante el torneo pasado, por una suspensión de Leonardo Ponzio, fue contra Tigre, en la fecha 20, aunque no la aprovechó.

Durante este mercado de pases, el Muñeco prioriza tener un plantel competitivo, por lo que decidió excluir de la pretemporada invernal a aquellos futbolistas que no estarán en sus planes para la próxima temporada, y Domingo está en la lista de prescindibles, ya desde hace un tiempo, eclipsado por Ponzio y Ariel Rojas. Así que Nico no viajó esta noche a Orlando, pero ya tiene nuevo club: Independiente tendrá sus servicios, ofreciéndole un contrato por tres años. Domingo tenía vínculo con River hasta 2020, pero se le rescindirá de común acuerdo (como pasó con Iván Alonso) y así dejará Núñez con un gusto amargo, con 24 partidos disputados en el último año y medio. Así, se termina su cuarto ciclo en River.

Otro de los jugadores que no está en la mente de Gallardo y quedó afuera del avión a Estados Unidos es Joaquín Arzura. El 5, que también llegó en 2016 al comprarle a Tigre el 60% de su pase, llegado para ser recambio en el círculo central, aunque jamás logró afianzarse ni tuvo tantas oportunidades. Lo quiere Newell´s y también Huracán, pero está más cerca de La Lepra. Lo que es seguro es que no tendrá más minutos en La Banda, donde tan solo disputó 19 encuentros, con un gol (a Unión, por la Copa Argentina).

Por otra parte, Arturo Mina, quien hoy se presentó a entrenar por primera vez desde el inicio de la pretemporada, tampoco viajó. La idea es venderlo, en un tira y afloje con Cerro Porteño. El ecuatoriano expresó públicamente su disconformidad con la dirigencia y el cuerpo técnico porque considera que no le comunicaron su situación en buenos términos.

Lo concreto es la partida del volante Nicolás Bertolo, quien regresaba de su préstamo en Banfield, donde rindió pero a Gallardo no le convenció, así que estará vinculado a Bari de Italia hasta 2020, en condición de cedido con cláusula de compra obligatoria.