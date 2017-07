Gallardo: "Hace seis meses estaba más para irme que para quedarme"

Empezó el año cumpliendo los objetivos del semestre: Clasificar a octavos de la Copa Libertadores (como primero de su grupo) y garantizarse la participación para la próxima edición. Además logro algo inpensado al comienzo de este 2017 que fue darle un susto a su máximo rival peleándole la cima el campeonato, aunque quedó segundo, el mérito no se lo quita nadie.

Pero el verdadero logro de Marcelo Gallardo es que logro una identidad, un estilo de juego - y si bien ya no cuenta con si goleador Sebastián Driussi - la llegada de Ignacio Scocco más los minutos que suma Marcelo Larrondo ilusionan con que goles no vayan a faltar y eso lo entusiasma: "Me genera ilusión haber formado un plantel competitivo.Nadie tiene el puesto asegurado acá, no se lo garantizo a nadie" afirma.

"Lo que vivo cada día con el hincha en este último tiempo no lo podré vivir en ningún lugar del mundo".

No siempre fue todo fue color de rosas para el Muñeco y así lo recordó: "Hace seis meses estaba más pensante que para quedarme. Pero reflexioné y me quedé. Me dan todas las posibilidades para que me sienta bien" y agregó, que si bien es uno de sus desafios no lo "desespera" ir a Europa: "La idea es disfrutar donde estoy y renovar los estímulos semestre a semestre" dice mientras respiran aliviados miles de hinchas.

Así como lo fueron Camilo Mayada y Tabaré Viudez hace un tiempo, hoy la debilidad del mercado de pases del DT también se encuentra cruzando el charco y se trata del medio hermano de Carlos Sánchez sobre el cuál declaró: "Nosotros queremos sumar a (Nicolás) De la Cruz lo antes posible para que se adapte. Es un jugador joven con muchísima proyección, virtudes y cualidades técnicas destacables que encajan en nuestro juego. Rezo para que no se lo lleven".