Pinola: "Yo no me escapé de Central, se me ensució mucho"

"Mi único objetivo es hacer una buena pretemporada, ganarme un lugar en el equipoque iniciaría la competencia y ayudar al grupo" asegura el zaguero de 34 años, fuera de la polémica por la desvinculación con su ex club.

Tras las acusaciones del capitán de Rosario Central, y ex jugador de River por cierto, Marco Ruben sobre que su salida no fue "transparente" y de su vicepresidente segundo Ricardo Carloni que pidió que "no hable del club que le dió popularidad en el fútbol Argentino", le tocó la hora de defenderse a Javier Pinola con palabras y no a través de una pelota entre sus pies: "Me sorprendió que Ruben siga hablando de mi salida, pero al otro día me pidió perdón y lo vamos a hablar cara a cara. Tenemos una relación de mucha amistad y confianza, sé cómo se expresa y por ahí se pasa, pero lo respeto mucho, por eso me callé la boca".

Con respecto a salida expresó que no se "escapó" sino que su salida se produjo tras la pintadas en el jardín de infantes al que asistían sus hijos en la ciudad de Rosario: "Mi familia no tuvo nada que ver. Se me ensució mucho y no me comporte mal en ningún momento", se defendió.

En Radio Continental, dió sus sensaciones sobre las primeras experiencias con la camiseta del Millo, que se puso por primera vez en la ida ante Guaraní por Copa Libertadores: "Uno no termina de caer porque fue todo muy rápido. Cada vez me voy sintiendo mejor y más contento. Ojalá pueda ayudar mucho al grupo".

Por último, habló de uno de sus técnicos, en primer lugar de Marcelo Gallardo al cual calificó como un técnico que "está en todos los detalles, pide mucho esfuerzo y colaboración". Por otro lado, también habló de Jorge Sampaoli junto con su ayudante Sebastián Becaccece - a quién visitó en el predio de la AFA ubicado en Ezeiza - con quienes mantuvo una charla "de conocimiento ya que no pude ir a la gira y para informarme lo que ellos pretendían", cerró.