De La Cruz: "Gallardo me pretende en su equipo".

Marcelo Gallardo declaró que la promesa del fútbol Uruguayo "encajaría en nuestro juego". Aún sigue esperando.

Llegaron Javier Pinola, Germán Lux, Ignacio Scocco a River Plate; en el que sería el mejor mercado de pases de la gestión D'onofrio - ya en su tramo final, a la espera de las elecciones de Diciembre - pero Marcelo Gallardo tiene una debilidad que aún no se encuentra entre las filas de su equipo Nicolás De La Cruz.

El ,por ahora, volante del Liverpool de Uruguay llamó la atención de clubes del viejo continente tales como el Inter de Milán: "Mi representante esta buscando la mejor opción para mí y mi familia. Que se hable de Europa me mueve el piso" afirmó el medio hermano del ex-millo Carlos Sánchez.

En diálogo con el programa Sportia, el Uruguayo confirmó que tuvo un diálogo con el Muñeco que lo pretende en el equipo y no es un "rumor de redes"; además su deseo de no irse lejos de su tierra natal lo haría factible: "Yo hice el pedido exclusivo de quedarme en Sudamérica por un tiempo por el nacimiento de mi hija".

Sin embargo, sostiene que trata de no alterarse ante su incierto futuro ya que "si me desespero es peor" y concluyó: "Llegado el momento mi representante me dirá cual es la mejor opción". Mientras tanto Napoleón sigue esperando sumar un soldado oriental - facilitado por la ida de Iván Alonso - esperarán que el club que lo compre lo ceda a préstamo o como última instancia el club de Nuñez compraría parte de la ficha del jugador.