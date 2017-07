Lollo: "Tengo el compromiso de devolver la confianza que depositó Gallardo en mí"

Google Plus

Si bien llegaron Javier Pinola y Alex Barboza, también hay que considerar que River tiene prácticamente otro refuerzo en defensa - que suma ante la baja de Lucas Martínez Quarta por el doping - y ese es Luciano Lollo que se viene adaptando y de buena forma a la pretemporada:" Los trabajos con pelota son más llevaderos. Estoy disfrutando de trabajar a la par de mis compañeros, que hace mucho no lo hacía. Es una pretemporada muy buena", dijo en Fox Sports.

Consultado por la lesión en su rodilla afirmo que últimamente "no tengo molestias" y agregó: "Eso me deja más que tranquilo para concentrarme el parte futbolística y tratar de exirgirme en cada entrenamiento para estar a disposición del técnico", afirmó el central en charla con el medio televisivo.

Si bien en los partidos (pocos) que disputó no pudo demostrar su potencial - también se ha resentido de su lesión- el ex-Racing confía que con trabajo podrá volver a ser el jugador que le interesó al técnico para que lo contrate el club: "Con exigencia en cada entrenamiento y aprovechar cada partido es la única manera. No lo veo como que este en deuda, tengo que rendir dentro de la cancha. Pero tengo el compromiso de devolver la confianza que depositaron en mí".

MÁS DECLARACIONES:

Sobre su papel en el equipo: "Uno entrena día a día para ser titular. En las pretemporadas uno tiene que aprovechar las oportunidades que le tocan y después el técnico es quién decide a quién utiliza".

Jugar con línea de tres: "El esquema lo decide el técnico. Yo en Belgrano he jugado de líbero o de stopper derecho".

Sobre Pinola: "Desde que llegó, Javier ha demostrado un profesionalismo admirable, se lo ve muy bien".

Sobre la salida de sus ex compañeros de Racing: "Cuando me fui de Racing no lo hice de la mejor manera. Los dirigentes nos podían haber tratado de una mejor forma".