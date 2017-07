La duda del arco

Google Plus

Experiencia contra juventud. Trayectoria vs proyecto. Marcelo Gallardo se encuentra en esas encrucijadas que desafían a los entrenadores: elegir entre dos opciones en igualdad de condiciones, pero cada uno con un presente distinto. El arco de River, ¿para Augusto Batalla, el 1 en la pasada temporada que contó con el respaldo explícito de Gallardo, o para Germán Lux, quien regresó a Núñez tras 11 años en España y su experiencia le da un plus que Augusto no tiene? A lo largo de ésta pretemporada, el DT escogerá a uno de los dos.

River disputó su primer amistoso de pretemporada ante Orlando City, donde jugaron dos equipos, uno suplente y otro titular. Gallardo decidió que Batalla ataje para el once alternativo, mientras que le cedió el puesto a Lux en el tiempo que jugaron los mejores del plantel. Esto, si bien no representa nada definitivo al tratarse de un ensayo en época de receso y puesta a punto futbolística, fue un indicio: que Lux está un escalón por encima de Batalla, quien fue duramente cuestionado por sus fallas en la recta final del campeonato que le imposibilitaron al Millonario el pelear por el título hasta el final. Aunque, para defensa del juvenil, también colaboró para la remontada en el torneo local y que en 48 partidos atajados, recibió tan sólo 44 tantos, además de haber ganado dos títulos. No obstante, la vara está muy alta dado que heredó el buzo de Marcelo Barovero.

Muy por atrás están Enrique Bologna y Maxi Velazco. Cada uno atajó sólo un partido la temporada anterior.

Poroto tiene su favor más de una década de rodaje en la Liga BBVA, compitiendo en una de las ligas más competitivas del mundo, manteniéndose en el elenco titular de Deportivo La Corruña. En su paso anterior en el club, ganó tres torneos locales aunque jamás fue un indiscutido, compitiendo con Franco Costanzo y Juan Pablo Carrizo entre 2002 y 2006.

Ambos tienen sus propias cualidades, con mucha personalidad y voz de mando para comandar a la defensa, y el Muñeco puede contar con cualquiera de ellos para el próximo partido oficial, el 8 de agosto, en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Guaraní, para sellar el pase a los cuartos. Si bancar a Batalla, que está bajo la lupa permanente y cualquier otro error, por mínimo que sea, despertará murmullos en el Monumental, o darle el espacio a Lux, quien quiere tener una segunda etapa más satisfactoria y demostrar que sigue en plena vigencia. Cada uno batallará por el arco más grande del mundo, en una competencia sana pero de igual a igual.