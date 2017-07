Barboza: "Quiero meterme en la lista de la Copa"

Google Plus

Barboza rematando de zurda. Partido amistoso con Orlando City. (Foto: CARP Pagina Oficial)

Alexander Barboza Ullúa regresó a River para tener su chance. Tuvo ofertas de equipos del país y del extranjero pero Marcelo Gallardo pidió que se quedara. En junio de 2015 se fue a préstamo a Atlético de Rafaela y seis meses después fue cedido a Defensa y Justicia, donde estuvo el último año y medio. En el conjunto de Florencio Varela fue un referente de la defensa y adquirió mucha experiencia.

En medio de la pretemporada que River esta realizando en Orlando, Estados Unidos, el zaguero habló en Fox Sports, donde demostró sus emociones por esta oportunidad en el club donde realizó las inferiores: "Estoy muy contento con esta posibilidad que se me dio y que nunca había tenido hasta el día de hoy. A tomarlo de la mejor manera, tengo que tratar de sacarle el máximo jugo".

Barboza contó la charla que tuvo con Marcelo Gallardo antes de venir al Millonario: "Cuando el técnico me llamó, mi respuesta fue 'si me decís que voy a tener un lugar, quedate tranquilo que voy a tratar de pelearla'. Soy un jugador al que, si le dan una posibilidad, va a hacer todo para aprovecharla al máximo. Venir a pelear un lugar para mí es mucho. Si se me dio esta posibilidad, quiere decir que la aproveché".

El defensor de 22 años, quien en el primer amistoso de River ante Orlando City jugó para los suplentes y marcó un gol en el 2-1, tiene muy en claro cual es su principal objetivo en lo personal: "Quiero meterme en la lista de la Copa, que es fundamental para mí. Las ganas de pelear siempre están. También quiero ganarme un lugar entre los once titulares. La competencia es muy buena y hay centrales de mucha jerarquía, mucha experiencia, juegan bárbaro".

Por último, el zaguero central elogió a Defensa y Justicia, donde estuvo un año y medio y se ganó el cariño y respeto de los hinchas: "Ese club me dio todo cuando yo no era nadie. Estoy completamente agradecido. Mi muestra de cariño fue tratar de rendir adentro de la cancha. En el último año y medio pasé muchas cosas y mi familia también. Toda la emoción reflejada en mi familia se vio en ese último partido que jugué. Se dio que hice un gol, que era la última fecha y que entramos a la Sudamericana".

Gol de Barboza a Orlando City