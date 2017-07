Prueba superada para los suplentes

Google Plus

Rossi anotó un gol (Foto: River Oficial).

River Plate se encuentra haciendo la pretemporada en la ciudad estadounidense de Orlando. En el día de hoy, los futbolistas tuvieron actividad competitiva, ya que los que son considerados suplentes por el entrenador, Marcelo Gallardo, superaron sin inconvenientes a un equipo universitario de los Estados Unidos, llamado Soccer Institute at Montverde Academy, por 3-0, con goles de Ignacio Scocco, Tomás Andrade e Iván Rossi, en el partido que se disputó en Omni.

Para este encuentro, el Muñeco Gallardo dispuso que los futbolistas alternativos formen con un esquema de 4-4-2, y quiénes integraron esa formación fueron: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Luciano Lollo, Alexander Barboza, Camilo Mayada; Exequiel Palacios, Iván Rossi, Denis Rodríguez, Tomás Andrade; Carlos Auzqui e Ignacio Scocco. En este equipo hay dos futbolistas que no podrían estar, y ellos son: el uruguayo Mayada y Nacho Scocco. En el caso de Mayada no puede jugar oficialmente ya que fue suspendido por la Conmebol, debido al dopping positivo que dió hace poco. Simplemente participó de este encuentro porque Gallardo quiere que no pierda ritmo de competencia. Y Scocco estuvo en este cotejo porque el Millonario tan solo cuenta con dos atacantes más además de el (Lucas Alario y Carlos Auzqui).

En el primer tiempo, la Banda se impuso por 1-0, con un gol hecho por Scocco de cabeza. En tanto que en la segunda etapa, River amplió la ventaja en el marcador por intermedio de Tomás Andrade, y de Iván Rossi, para sellar el 3-0 definitivo ante el humilde equipo universitario. En este partido ingresaron Lucas Martínez Quarta por Barboza, Luís Olivera por Mayada y Zacarías Morán Correa por Rodríguez. Más tarde Denis Rodríguez volvió a la cancha para reemplazar a Scocco. Hoy a las 19:30 hs (hora argentina) los titulares jugarán ante el Soccer Institute at Montverde Academy.