Gallardo: "No hay un objetivo que defina mi continuidad"

El Muñeco Gallardo quiere ganar su segunda Libertadores como director técnico de River. Foto: River oficial.

River Plate ya regresó a Buenos Aires, luego de realizar parte de la pretemporada en la ciudad estadounidense de Orlando. En este sentido el director técnico del Millonario, Marcelo Gallardo, dialogó con el diario Clarín y aclaró la situación sobre su continuidad una vez que termine el año: "No hay un objetivo que defina que continúe o no en el club", aseguró.

"Todavía no pienso en el Mundial de Clubes porque tenemos una Libertadores por delante que es muy difícil, más allá de que seamos uno de los equipos que va a intentar llegar a esa instancia final. Eso es un estímulo que me permite levantarme cada mañana con ganas de ir a entrenar", contó.

También habló sobre los refuerzos que trajo en su estadía como director técnico del Millonario: "Tenemos un saldo tan positivo que no me molesta que digan que algunos refuerzos no rinden. En el equipo titular tenemos a Alario, al Pity Martínez, a Nacho Fernández, a Casco, a Moreira, que vinieron con nosotros y rindieron. Lo que pasó fue que trajimos algunos muy buenos jugadores que en River no encajan pero en otros clubes sí", señaló.

Después analizó el rendimiento que su equipo tuvo en la primera parte de 2017: "En el último semestre recuperamos el buen funcionamiento, y cuestiones futbolísticas que hicimos bien en los primeros tiempos, además de que armamos una base que nos hizo sentir identificados al presentarnos a jugar con cierta estética y una fuerte mentalidad para encarar los partidos. En el último semestre me sentí más identificado que en el anterior", aseguró el Muñeco en cuanto a la performance de su equipo.

Posteriormente expresó una mirada sobre el fútbol bastante Menottista: "Obvio que quiero ganar, pero también me gusta la forma en que se gana. El hecho de no ganar el campeonato en el último semestre es depende de cómo se lo mire, ya que necesitábamos volver a funcionar y teníamos objetivos muy marcados. En el campeonato estábamos casi afuera de la pelea y por ese motivo la gran meta era pasar de fase en la Libertadores. Hicimos una muy buena fase inicial y en el torneo nos acercamos bastante, gracias a la buena racha y el funcionamiento. Después no alcanzó y nos faltó algo más, pero en general fue un buen semestre que nos posicionó bien para estar a pocos días de pasar a otra fase de Copa", manifestó.

Luego, Gallardo destacó la importancia de haber ganado la Copa Argentina en 2016, la cuál le dió un cupo al campeón para jugar la Copa Conmebol Libertadores 2017: "Dejamos pasar a primera parte del torneo pasado cuando nos enfocamos en ganar la Copa Argentina más importante en los últimos años, para la que se prepararon todos los equipos, especialmente los grandes. Nosotros la ganamos y poner las energías en ese certamen hizo que nos desenfoquemos del torneo local. La cuenta pendiente fue no haber quedado en el lote de los equipos que iban a pelear hasta el final, en el cierre del año 2016", analizó.

Por otra parte, el Muñeco se mostró enojado con el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, porque le sacó tres jugadores (Jonatan Maidana, Ignacio Fernández y Lucas Alario) en la recta final del semestre anterior: "Fuimos el único equipo argentino que cedió tres futbolistas en el tramo final del campeonato, el cuál estábamos peleando. Eso no pasa en ningún lugar del mundo y nos pasó a nosotros. Pero no lo pusimos como excusa, sino que aceptamos y seguimos", sentenció Gallardo. Después agregó: "Era un viaje muy largo (a Australia) como para ver o definir situaciones. Como entrenador no entendí lo que hizo".

Por último cargó contra la AFA (Asociación de Fútbol Argentino): "Con las desprolijidades de AFA fui bastante crítico hace mucho tiempo y tampoco ayudó demasiado porque lejos estuvimos de hacer las cosas bien. Hubo demasiadas desprolijidades en todo este tiempo como para pedir aunque sea sentido común. Se está amagando con cambios, pero vamos a ver si se solucionan las cosas porque ahora nuevamente se está hablando de que el campeonato puede no llegar a empezar por falta de pagos. Es una película repetida. Espero que de una vez se puedan tomar decisiones y que haya autoridad", cerró.