Santos Borré: "Llego al mejor club de América"

Hablar de colombianos en River es recordar a grandes goleadores de Selección y multicampenes como Juan Pablo Ángel, Radamel Falcao y Teo Gutiérrez. Hubo otros cafeteros que no pudieron destacarse y hasta que pasaron desapercibidos en Núñez, pero Rafael Santos Borré, el hábil atacante de 21 años que se convirtió en el quinto refuerzo de este mercado de pases, quiere seguir la línea de los colombianos que dejaron su huella en River.

Este joven, cuyo pase pertenece a Atlético Madrid y quien jugó a préstamo la ultima temporada e Villarreal, arribó al Millonario, que adquirirá la mitad de su ficha y que ayer se realizó la revisión medica en el Centro Rossi y firmará contrato con el Club hasta 2021.

El delantero habló con los medios cuando aterrizó en Buenos Aires y contó su emoción por llegar a un gigante como River: "Estoy muy contento de estar aquí, feliz de venir a un club grande como River Plate. Llegó con mucha tranquilidad y vamos a ver cómo se da todo. Tengo ganas de jugar, de tener minutos, continuidad; esto me va a marcar mucho para lo que va a ser el futuro".

Asimismo, manifestó que irse del Submarino Amarillo fue inesperado por la rapidez, pero no desprovechó la oportunidad de venir: "Para mí fue muy rápido todo, no lo esperaba, tenía otras opciones para quedarme en Europa pero me llamó mucho la atención un club tan grande como River. Es un sueño venir a jugar a un club tan lindo como este".

Marcelo Gallardo sólo dispone de Lucas Alario e Ignacio Scocco como delanteros, justamente la dupla titular, más Marcelo Larrondo, irregular por sus lesiones. Así que Santos Borré tendrá chances de mostrarse, y así lo manifestó: "Primero quiero llegar al equipo, conocer al grupo, al técnico, a la institución. Desde ahí marcar los objetivos que tengan y a nivel personal las cosas se irán dando poco a poco".

En el Aleti, a pesar de no haber jugado oficialmente, conoció a dos ex River, Matías Kranevitter y Augusto Fernández, quienes le hablaron del Millo, además de su DT Diego Simeone, quien fue campeón en 2008 por estos pagos: "El Cholo me dijo que vengo al mejor equipo de América".

Jugando en Deportivo Cali, se enfrentó a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2016, además de que el Xeneize tendrá cuatro colombianos (Fabra, Fernández, Barrios y Cardona), y estas son sus sensaciones: "Tuve la oportunidad de enfrentar a Boca y sé lo que son los equipos grandes en Argentina".

Acerca de sus características para quien no lo tiene visto, se describió de la siguiente manera: "Me gusta moverme por todo el frente de ataque, tener la libertad de estar moviéndome para crearle opciones al equipo. Pienso adaptarme lo antes posible y que pueda jugar con mucha claridad".

Para terminar, deseó seguir el legado de los grandes colombianos que pasaron por la institución y que ganaron cosas importantes: "Falcao y Teo hicieron cosas muy lindas en este club. Ahora me toca llegar y hacer mi carrera en River de buena forma, espero dejar cosas importantes en este club".

Hoy domingo se sumará a los entrenamientos y podría tener su debut en La Banda este martes cuando River se enfrente a Guaraní en el Monumental para asegurar el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con mucha ilusión, Santos Borré ya es millonario.