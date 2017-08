Se siguen yendo

Google Plus

Olivera en acción contra SMSJ, su nuevo club (Foto: Olé).

Marcelo Gallardo quiere un plantel con variantes, pero más corto del que venía trabajando, más competitivo. Es por eso que varios de los juveniles con poco protagonismo este último tiempo optan por tener más partidos en otro club y tener un eventual segundo ciclo con más madure en River. Por ese camino seguirá el lateral por izquierda Luis Olivera.

Olivera, con sólo 18 años y con presencia en al Selección Argentina Sub 17, debutó en Primera el 8 de noviembre de 2015, en la última fecha del Campeonato ´15 contra Newell´s en el Monumental (0-2), una tarde donde también se presentaron Exequiel Palacios y Lautaro Arellano. Luego tuvo un semestre donde sólo jugó un partido y a fines del año pasado se le presentó una gran chance tras la lesión de Milton Casco: disputar nada menos que la final de la Copa Argentina, ante Rosario Central, cumpliendo un buen papel. Sin embargo, también tuvo bastantes lesiones que lo opacaron y tan sólo lleva jugados 8 partidos oficiales.

Si bien el Muñeco llevó al lateral a la pretemporada en Estados Unidos, no iba a estar en sus planes de cara a la próxima temporada y es por eso que jugará un año a préstamo en San Martín de San Juan, donde se reencontrará con el zaguero central Leandro Vega, otro juvenil sin chances en River. El Verdinegro es dirigido por el ex River Néstor Gorosito.

Los que se fueron

En total, son 13 las bajas del Millonario. Sebastián Driussi fue vendido por 15 millones de euros a Zenit, Iván Alonso se fue de común acuerdo. A los mencionados Olivera y Vega, se suman los volantes centrales Nicolás Domingo (rescindió contrato y se fue a Independiente) y Joaquín Arzura (cedido a Osasuna con opción de compra). Además, el arquero Maximiliano Velazco pasó a préstamo por un año a Arsenal, mientras que todos los que debían volver de préstamos (menos Alexander Barboza) no fueron considerados: rescindió Emiliano Agüero, Juan Cruz Kaprof renovó cesión en Defensa y Justicia, Federico Andrada renovó en River y firmó por dos años en Vélez a préstamo, Nicolás Bertolo se quedó en Banfield, Nicolás Franco pasó a Aldosivi y Augusto Solari fue vendido por USD 2,3 millones a Racing Club. La incógnita: Arturo Mina, quien no va a ser tenido en cuenta y no fue a EE.UU., tenía todo acordado con Cerro Porteño, pero se cayó el pase y sigue entrenándose en River esperando saber qué será de su futuro. Ocupa un lugar de extranjeros.