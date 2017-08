Gallardo: ''Tenemos que seguir agarrando ritmo''

Google Plus

Gallardo, siempre con autocrítica (Foto: Prensa River)

A pesar de no brillar, River no tuvo mayores incovenientes y venció por 3-0 a Atlas en el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina 2017 y en la defensa del título que consiguió en este mismo certamen el año anterior. Los goles del triunfo fueron convertidos por Gonzalo Martínez en dos oportunidades e Ignacio Fernández.

El técnico, Marcelo Gallardo, dialogó con la prensa tras el partido y reconoció que a su equipo siempre tiene complicaciones en el arranque de la temporada: ''Lo que tratamos fue de exigirnos nosotros, tratar de buscar una idea que nos identifique. Y seguiremos trabajando en eso. En cada inicio de semestre nos cuesta, pero después la cosa funciona".

Por otra parte, tuvo tiempo para hacer un breve análisis del desarrollo del encuentro: "Más allá de la victoria, creo que nos sirve jugar, nos viene bien, porque tenemos que seguir agarrando un poco de ritmo. Más allá del rival, sumamos nuevamente minutos de fútbol. El primer tiempo fue bastante bueno, hubo buenas conexiones e intención. Con los goles se bajó un poquito la tensión, entonces después se dejó llevar el partido. Fue mejor el primer tiempo que el segundo".

Luego, tuvo palabras palabras de admiración para el rival de turno, que milita en la Primera D del Fútbol Argentino: "Principalmente felicitar a los chicos de Atlas que hicieron un gran esfuerzo, se sostuvieron, siempre fueron leales, compitieron. Y eso es lo bueno de esta Copa, te da la posibilidad de competir con distintos equipos de otras categorías".

"Se tiene que terminar de soltar Enzo todavía. Le está faltando todavía, porque viene de un parate muy pronunciado, de una forma diferente de entrenar, esta pretemporada sumó carga de trabajo y ahora le falta adaptarse a lo que es el fútbol sudamericano. Pero lo va a lograr", opinó Gallardo sobre el volante Enzo Pérez.

Para finalizar, se refirió a lo que será el duelo de 16avos de final frente a Instituto de Córdoba, en un cotejo que podría disputarse el próximo domingo: "A mí me comentaron que existe la posibilidad de jugar el domingo. Nosotros necesitamos jugar, no sé cómo son las situaciones de Instituto, desconozco cuál es la intención de Instituto. Habrá que ver cómo se soluciona. Pero a mí me acaban de informar que tenemos chances de jugar el domingo".