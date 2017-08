Gallardo: "Apuntamos a tener un buen semestre"

Google Plus

Marcelo Gallardo, DT de River. FOTO: Archivo.

Tras imponerse por 4-1 ante Instituto de Córdoba, el flamante director técnico del conjunto Millonario habló en conferencia de prensa. Destacó a Lucas Alario, habló del futuro, de lo que espera del rendimiento del equipo y por último, tiró un palito para la organización de la Copa.

"El rival empezó a hacerlo bien, nos complicó en el medio pero después de la expulsión del Pity y cuando llegó el gol estuvimos más tranquilos" dijo el Muñeco explicando sus sensaciones del partido. Luego agregó: "Con uno menos jugamos mejor".

Al respecto del rendimiento de los últimos tres partidos (Guaraní, Atlas e Instituto), Gallardo no se muestra conforme y explica: "Las individualidades tienen que funcionar y de ahí en más fucionaremos como equipo de la mejor manera. Hoy nos soltamos más cuando esas individualidades estaban funcionando: Lucas después del gol se soltó, lo mismo con Enzo Pérez que se sacó la presión de querer demostrar su potencial ya con un golazo".

"Estoy convencido de hacia donde vamos con este grupo de futbolistas. Quiero ver mayor fluidez en el juego pero son situaciones que vamos a ir mejorando, es normal que suceda en estos primeros partidos", aclaró Gallardo.

Con respecto a los objetivos de esta segunda parte del año, dijo: "Estoy tranquilo. Nos vienen bien estos partidos para acomodar ideas, tenemos chances en la Copa, vamos a iniciar el Campeonato, vamos bastante bien. Apuntamos a tener un gran semestre".

"Las razones de Instituto de querer postergar el partido eran válidas. No podemos ir en contra de esta organización. Nosotros no teníamos fecha, en esta Copa ya se están jugando partidos de fases más adelantadas entonces este problema de fechas ya viene de antes. También nosotros tenemos cosas importantes por jugar y el calendario está ajustado. Las razones eran razonables de los dos lados y no tenemos la culpa de que el partido haya sido hoy", cerró.