¿Pipa alemana?

Una vez más, peligra lacontinuidad de Lucas Alario en River Plate, está vez es el Bayer Leverkusenquien se lo quiere llevar. FOTO: Nicolás Kralj.

Lucas Alario volvió a ser noticia en el mundo River. El Bayer Leverkusen, equipo alemán que milita en la Primera División de ese país, acercó una oferta a Nuñez de 16 millones de euros brutos para hacerse con los servicios del centro delantero desde la próxima temporada. A pesar de que este monto no cubre la clausula de rescisión del jugador, el club debe sentarse a hablar con el 9 para ver que decide él.

Desde River no quieren saber nada por ese monto, el mismo presidente Rodolfo D’Onofrio declaró: "No sé bien cuál es el valor porque es un problema de mercado. Lo que está claro es el valor de la cláusula de rescisión y salida del club, que es de 24 millones de euros". Con esto, quedan claras las intenciones del club. Sin cubrir el monto de rescisión, Alario no se va.

Lo cierto es que, a pesar de las intenciones del club, también cuenta la intención del goleador, quien aún no se expresó públicamente. El mercado de pases alemán cierra el 31 de agosto, por lo que el club alemán quiere cerrar el negocio ya. Lo cierto es que seria una considerable baja para Marcelo Gallardo, ya que con la salida de Sebastián Driussi, perdería al otro delantero titular de la temporada pasada.