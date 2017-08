Los destacados ante Temperley

Google Plus

Gonzalo Martínez, Germán Lux e Ignacio Scocco. Los mejores de River Plate en la victoria ante Temperley. FOTO: Nicolás Kralj.

Se ganó y podría creerse que el objetivo se cumplió. Sin embargo, River Plate estuvo lejos de mostrar su mejor versión y obtuvo la victoria con lo justo ante un aguerrido Temperley que demostró fortaleza en su cancha. El funcionamiento del plantel no fue bueno, sin embargo, desde aquí, analizaremos el desempeño de los más destacados.

Gonzalo Martínez jugó un gran partido. El 10 intentó en todo momento jugar y hacer jugar, aunque en el primer tiempo se le dificultó por las constantes faltas de los defensores rivales para frenar su juego. En el segundo tiempo se lo vio en otra sintonía junto a Ariel Rojas y colocó varias asistencias que los delanteros no pudieron cerrar.

Luego de no demostrar demasiada confianza en partidos anteriores, Germán Lux demostró estar a la altura y fue esencial para mantener el arco de River Plate en cero. El arquero no tuvo demasiada acción, sin embargo, actuó cada vez que se lo necesitó. Ante las no buenas actuaciones de la última línea de River, el arquero fue la única barrera para evitar el empate.

Ignacio Scocco convirtió el gol que le dio la victoria a River Plate y con esto ya logra meterse en el podio, por lo menos de este partido. Nacho estuvo atento durante todo el encuentro, se lo vio enchufado y ante los rumores de la potencial salida de Lucas Alario, el ex Newell´s dejo claro que puede hacerse cargo de los goles del Millonario.