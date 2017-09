Boca Juniors vs River Plate EN VIVO en tiempo real por Copa Argentina 2017 (0-0)

Google Plus

¡Buenas tardes, lectores de VAVEL! Bienvenidos a una edición más del Superclásico. Boca vs River en vivo aprovechan él receso por Eliminatorias y que no habrá fecha de Superliga para no perder ritmo.

Boca tuvo una victoria reciente contra River, en el Monumental, en diciembre de 2016 por la fecha 12 del campeonato pasado. Con goles de Walter Bou, doblete de Carlos Tevez y tanto definitorio de Ricardo Centurión, el Xeneize se impuso por 4-2, ganando en Núñez por tercera vez en solo cuatro años. Para River, anotaron Driussi y Alario.

A comienzo de año, disputaron Boca vs River un solo amistoso en el verano, en Mar del Plata. El Millo ganó 2-0, con firmas de Seba Driussi de penal y Arturo Mina, de cabeza.

El último Superclásico tuvo lugar en La Bombonera, por la 24° fecha del Torneo de la Independencia 2016/17, el pasado 14 de mayo, justo cuando se dio el 2do aniversario del episodio del 'gas pimienta'. River jugó con categoría y ganó 3-1: se adelantó por medio de Gonzalo Martínez y luego aumentó la cuenta Alario; descontaba Fernando Gago de tiro libre. Sobre el final del pleito, liquidó Driussi.

Los cruces de los 4tos de la Libertadores serán así: la ida se disputará el 14 de septiembre, en Cochabamba. La revancha tendrá lugar en Buenos Aires el 21 del corriente mes. En caso de superar esta instancia, River se enfrentaría en semifinal al vencedor del duelo entre Lanús y San Lorenzo.

Asimismo, River disputa la Copa Libertadores, su meta principal del año. Superó sin problemas el Grupo 3, como líder del mismo, y en los octavos de final venció en el global por 3-1 a Guaraní, de Paraguay. En los cuartos se las vera ante Jorge Wilstermann, equipo boliviano revelación, que eliminó nada menos que a Atlético Mineiro.

En la Copa Argentina, La Banda superó ya dos fases: primero goleó 3-0 a Atlas y luego superó 4-1 a Instituto de Córdoba. En los 8vos de final, se medirá ante Defensa y Justicia. River es el campeón vigente de este certamen y va por su defensa.

El Millonario también empezó con el pie derecho la Superliga: en el estadio Alfredo Beranger, venció 1-0 a Temperley, conquista de Nacho Scocco, con una gran actuación de Germán Lux.

Foto: Diario Hoy.

A Marcelo Gallardo, en el mismo mercado de pasea, se le fue la dupla delantera titular: entre Sebastián Driussi y Lucas Alario anotaron 44 goles en la temporada pasada. Se tendrá que arreglar con Ignacio Scocco, Rafael Santos Borré y Carlos Auzqui.

Alario se fue de River. En estos dos años, disputó 82 partidos, anotó 41 goles (cinco en finales y dos e Superclásicos), ganó la Copa Libertadores 2015, la Recopa Sudamericana 2016 y la Copa Argentina 2016.

River llega convulsionado tras la venta de Lucas Alario a Bayer Leverkusen, en medio de polémicas, ya que el delantero se realizó la revisión medica, firmó contrato del club alemán y hasta posó con su nueva camiseta sin autorización del Millonario. El cuadro de la Bundesliga pagó 24 millones de euros, de los cuales casi 11 le corresponden a River y el resto a Colón y San Lorenzo de Tostado.

Resultado Boca Juniors vs River Plate en vivo

El equipo de la Ribera jugó dos partidos esta temporada, anotó cinco goles y no recibió ninguno. Guillermo ratificó en el arco a Agustín Rossi, que le ganó la pulseada a Guillermo Sara (recordemos que Axel Werner se fue a Atlético Madrid).

Asimismo, Boca disputa la Copa Argentina, torneo que ganó en 1968, 2012 y 2015. En los 32avos de final, goleó 5-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. En la próxima ronda se enfrentará a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El Xeneize viene de tener un debut magnífico en la Superliga: en La Bombonera, goleó 3-0 a Olimpo, con doblete de Benedetto y el restante de Pablo Pérez. El defensor del título apunta al bicampeonato.

Foto: La Nueva.

Boca se armó para ser protagonista: mantuvo a su goleador Darío Benedetto y su refuerzo más rutilante fue el colombiano Erwin Cardona. El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto fue campeón del Torneo de la Independencia y jugará la Copa Libertadores 2018.