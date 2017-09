Gallardo: ''No tuvimos juego''

El Muñeco, autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos (Foto: La Nación)

River sigue sin mostrar su mejor faceta y en un partido sin grandes emociones, cayó por 0-1 frente a Boca, en el Superclásico amistoso disputado este sábado en el Estadio Bicentenario de la provincia de San Juan.

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, dialogó con la prensa tras el encuentro y tuvo tiempo para hacer un análisis del mismo: "Costó controlar la pelota, no hubo fluidez de ninguno de los dos equipos. Pagamos caro el error. Fue una pelota al espacio en donde un hubo un error nuestro, y fue gol. Fue una jugada muy aislada, no fue de juego porque no hubo en ningún momento del partido por parte de ninguno de los dos equipos. Tenemos que recuperar el juego. Claramente, eso es lo que me preocupa".

Por otra parte, expresó que el cotejo iba rumbo a una igualdad sin goles y también se mostró preocupado por el rendimiento de sus dirigidos: "Si no hubiese existido ese gol, hubiese terminado en un 0 a 0 rotundo. Estoy preocupado por el juego, no tuvimos juego. No nos encontramos desde ahí, y si pasa eso no tenés mucho análisis para hacer. Hay que borrar este partido que fue feo y prepararse para lo que viene. No nos vamos a resignar a creer que podemos mejorar".

Para cerrar, se refirió a como se las va a apañar para buscar el mejor reemplazo para Lucas Alario, delantero que recientemente fue transferido al Bayer Leverkusen de Alemania: "Estamos viendo cuáles son las variantes. Veremos cuáles son las mismas para suplir la calidad de semejante jugador como Alario. Tenemos que potenciar lo que tenemos, no hay mucho para decir. Simplemente hay que trabajar con los jugadores que están y que llegamos. No hay mucho tiempo, en diez días tenemos la copa. Tenemos que empezar a encontrarnos en el nivel de juego individual y colectivo. Necesitamos respuestas inmediatas".