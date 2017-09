Picazzo: ''Una noche inolvidable''

Debut soñado para Picazzo (Foto: Getty)

Qué pibe que juega al fútbol en Argentina, no sueña con convertir su primer tanto en Primera División. Esta vez le pasó a Alan Marcel Picazzo, delantero de 18 años, que anotó el tanto definitivo en la victoria de River por 3-1 frente a San Martín de San Juan, en el marco de la tercera fecha de la Superliga 2017/18, con el valor agregado de que era su debut en la máxima divisional.

El juvenil, oriundo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, dialogó con la transmisión oficial una vez finalizado el encuentro y no escondió su emoción por anotar su primer gol en la Primera del Millonario: "Una noche inolvidable, jugué en el club más grande de Argentina, del que soy hincha como toda mi familia".

Por otra parte, hizo referencia a lo que le dijó el técnico Marcelo Gallardo antes de ingresar al campo de juego en el segundo tiempo y agradeció a todos los que lo apoyaron: "Gallardo me dijo que juegue como en Reserva, tranquilo, con confianza. Que si algo me salía mal, después me iba a salir bien. Estoy muy orgulloso, muy contento por haber cumplido mi sueño. Agradecerle a mi familia, que siempre me apoya, y a Concepción del Uruguay".

Para cerrar, Picazzo hizo una rápida descripción de su juego y aclaró cuál es uno de sus espejos futbolísticos: "Yo soy goleador, soy rápido y me gusta encarar mano a mano. Miro mucho a Alexis Sánchez".