Nacho Fernández: "Debemos contrarrestar la ansiedad de la gente jugando tranquilos"

Nacho Fernández en rueda de.prensa. Foto: Vavel.

El próximo jueves, River Plate tendrá un compromiso clave ante Jorge Wilstermann de Bolivia, por los Cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, ya que debe revertir un resultado de 0-3, si es que no quiere quedar eliminado del certamen. Sobre eso Ignacio Fernández habló a la tarde, en una rueda de prensa brindada en el Estadio Monumental, en donde se lo mostró confiado con poder revertirlo.

"Al próximo partido llegamos bien, con tranquilidad, tratando de corregir los errores para llegar a un partido que va a ser trascendental para nosotros. Las claves van a ser tratar de estar firmes atrás y tratar de concretar los goles que no pudimos hacer en el partido de ida", opinó.

Nacho lleva dos goles en esta Libertadores: ambos a Melgar, uno en Núñez y ée otro, en Perú.

"La verdad que da bronca el resultado por los goles que no metimos en la ida, pero bueno ya pasó y ahora tenemos que pensar en darlo vuelta en casa", dijo Fernández, confiando en la fortaleza del equipo para sobreponerse al duro golpe en Cochabamba.

También se refirió al rol de los hinchas de River en ese partido: "Sabemos que la gente va a estar ansiosa, pero nosotros debemos saber manejar eso y contagiarnos adentro de la cancha para que ellos nos acompañen en todo el partido. La cabeza juega mucho. Tenemos que estar tranquilos. Sabemos que va a ser difícil por el ambiente, por la impaciencia de la gente, pero tenemos que manejar eso con tranquilidad e intentar hacer lo que nos pide Marcelo (Gallardo) que es lo más importante", manifestó.

Luego, Nacho Fernández dijo que Jorge Wilstermann de Bolivia será complicado porque "De visitantes son muy ordenados y plantan dos líneas bien atrás por lo que va a ser complicado entrarles", y en ese sentido opinó lo que debe hacer el Millonario: "Nosotros para contrarrestar eso debemos tener movilidad, jugar al uno contra uno, tirar paredes y buscar los espacios para complicarlos".

Por último contó cómo se va sintiendo en estos últimoa partidos: "Me voy sintiendo bien. Se que no arranqué del todo bien pero de a poco me voy soltando y espero en este partido darle toda la confianza que me deposita Marcelo", cerró.