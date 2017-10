Mora: "Quiero recuperarme para devolver en la cancha el cariño que me dieron"

Mora en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Rodrigo Mora es un jugador al cuál el hincha de River quiere mucho, por los goles que ha hecho en el club y los logros que obtuvo en este. El futbolista sufrió una grave lesión osea (infarto de fémur) que le impidió jugar de mayo hasta hoy, y eso le dolió tanto a los aficionados como a sus compañeros. En el mediodía de hoy en Ezeiza, el uruguayo rompió el silencio y habló en rueda de prensa sobre su recuperación.

"Estoy caminando muy bien, que es lo importante. Me recupero de una lesión que no es muy común. Trato de estar bien y de pasarle buena energía a mis compañeros, más allá de que no pueda estar dentro de la cancha", manifestó. Luego confesó: "En todo este tiempo trate de agarrarme del cariño de la gente, del de mis familiares, amigos, compañeros y dirigentes que me acompañaron en ese momento. Lo único que quiero es volver a jugar para devolverle ese cariño que me demuestra la gente día a día. Todo ese cariño me fortalece y hace que cada día me levante con más ganas y más fuerte. Se que voy a salir adelante".

Posteriormente dijo que en ningún momento pensó en dejar de jugar al fútbol y sostuvo: "La vida me propuso un desafío que tengo que sacarlo adelante. Primero arranqué con la operación y luego con la recuperación. Voy a tratar de prepararme cada día mejor para volver al lugar que yo quiero. Es la primera vez que me toca vivir una situación así. Pero tengo las mejores vibras para sacarlo adelante. He vivido momentos muy difíciles. Trato de dar la mejor cara y no perder la sonrisa que es lo que me mantiene fuerte. No fue fácil, pero estoy contento porque la recuperación viene bien".

Después, Mora se refirió al hecho de que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, lo haya incluido en la lista de la Copa Libertadores, a pesar de que estaba lesionado: "Fue algo lindo, que me lleno de orgullo cuando lo vi. Se lo agradecí, con el compartí muchas cosas, como charlas de fútbol como familiares y valoro mucho lo que hizo por mí. Y si mañana no me toca estar en la lista seré el mejor compañero y seguiré apoyando porque lo que hizo fue algo muy lindo, habla muy bien de él, como entrenador y persona. Estoy muy agradecido a Gallardo", comentó.

Por último, el uruguayo dijo que en un mes estará mucho mejor, pero aún se lamenta por no saber cuando volverá: "Ojalá supiera cuando voy a volver a patear tiros libres con Gallardo, eso lo decide el doctor, yo voy paso a paso", cerró.